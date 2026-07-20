Xung đột thúc đẩy chi tiêu quốc phòng, Triển lãm Hàng không Farnborough hướng đến các hợp đồng lớn

Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough 2026 khai mạc tại Anh ngày 20/7, với tâm điểm là các hợp đồng mua bán máy bay thương mại và quốc phòng, trong bối cảnh chi tiêu quân sự toàn cầu gia tăng do các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông.

Triển lãm Hàng không Farnborough 2026 diễn ra từ ngày 20-24/7. Ảnh: Reuters.

Hai nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới là Boeing và Airbus được kỳ vọng sẽ công bố hàng loạt thỏa thuận trong suốt tuần diễn ra triển lãm. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành nhận định tổng số đơn đặt hàng khó đạt mức hơn 800 chiếc như một số dự báo trước đó, do những khó khăn kéo dài của chuỗi cung ứng vẫn tiếp tục hạn chế năng lực sản xuất. Theo Reuters, Boeing và Airbus nhiều khả năng sẽ chỉ giành được tổng cộng hơn 300 đơn đặt hàng, nếu không có thêm các thỏa thuận được chốt vào phút cuối.

Bên cạnh lĩnh vực hàng không thương mại, triển lãm năm nay ghi nhận sự hiện diện áp đảo của các doanh nghiệp quốc phòng. Ban tổ chức cho biết các công ty quốc phòng chiếm một nửa trong tổng số kỷ lục 1.600 đơn vị triển lãm, cho thấy sự chuyển dịch rõ nét của sự kiện vốn được tổ chức từ năm 1948 để giới thiệu công nghệ hàng không dân dụng và hàng không vũ trụ của Anh.

Bên cạnh lĩnh vực hàng không thương mại, triển lãm năm nay ghi nhận sự hiện diện áp đảo của các doanh nghiệp quốc phòng. Ảnh: Reuters.

Sự thay đổi này phản ánh cách các cuộc xung đột đã làm thay đổi các ưu tiên chi tiêu và thúc đẩy nhu cầu đối với các công nghệ quốc phòng mới, bao gồm máy bay chiến đấu không người lái, thiết bị bay không người lái cảm tử, hệ thống phòng thủ tên lửa và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tác chiến.

Triển lãm Hàng không Farnborough 2026 diễn ra từ ngày 20-24/7. Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham được cho là có thể sẽ xuất hiện tại sự kiện này. Giới quan sát cho rằng sự kiện năm nay không chỉ phản ánh xu hướng phục hồi của ngành hàng không mà còn cho thấy quốc phòng đang ngày càng trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ toàn cầu.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.