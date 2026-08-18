Iran: Thời hạn đàm phán 60 ngày với Mỹ đã “mất ý nghĩa”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei mới đây cho rằng, thời hạn 60 ngày dành cho các cuộc đàm phán với Mỹ sau khi hai nước ký bản ghi nhớ ngày 17/6 đã “mất ý nghĩa”, sau những gì Tehran gọi là các hành động “vi phạm trắng trợn” của Washington.

Iran cho rằng Mỹ đã vi phạm Bản ghi nhớ (MoU) Islamabad ngay từ đầu. Ảnh: Jpost.

Phát biểu tại cuộc họp báo hằng tuần ngày 17/8, ông Baqaei khẳng định bản ghi nhớ không hề quy định một “thời hạn 60 ngày” như cách diễn giải hiện nay. Ông Baqaei nói: “Không có điều khoản nào trong bản ghi nhớ đề cập đến ‘thời hạn 60 ngày’. Cộng hòa Hồi giáo Iran không bao giờ hoạch định chính sách dưới sức ép, tối hậu thư hay giới hạn thời gian”.

Theo quan chức Iran, bản ghi nhớ chỉ dự kiến một khoảng thời gian 60 ngày để hai bên đàm phán về hai vấn đề gồm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và vấn đề hạt nhân. Khoảng thời gian này có thể được gia hạn nếu hai bên chưa đạt được thỏa thuận.

Ông Baqaei cáo buộc Mỹ đã “vi phạm trắng trợn và trên diện rộng” bản ghi nhớ, khiến đối thoại giữa hai nước không thể bắt đầu chỉ vài tuần sau khi văn kiện được ký kết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh: “Do đó, việc nói về thời hạn 60 ngày hoàn toàn mất đi ý nghĩa”.

Ông Baqaei đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ “không có tác động” đối với Iran, khẳng định trở ngại chính trong việc giải quyết bất đồng giữa Tehran và Washington không phải là thiếu các bên trung gian. Theo ông, Pakistan và Qatar hiện đã đóng vai trò nhất định trong quan hệ Iran - Mỹ. Một số quốc gia châu Âu cũng bày tỏ quan điểm và sẵn sàng đóng vai trò “thiện chí” trong các cuộc tiếp xúc song phương. Tuy nhiên, ông Baqaei lưu ý điều này không đồng nghĩa với việc xuất hiện hoặc được chấp nhận một bên trung gian mới trong quan hệ Iran - Mỹ.

Liên quan đến hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc đàm phán giữa Tehran và Oman về tuyến vận tải biển qua eo biển này vẫn đang được tiến hành. Theo ông Baqaei, việc xây dựng bản đồ tuyến hàng hải với Oman mất nhiều thời gian do những phức tạp về an ninh phát sinh từ các hành động của Mỹ và Israel, sự tham gia của nhiều bên cũng như tình trạng gián đoạn hoạt động hàng hải. Ông cho biết nếu các cuộc đàm phán với Muscat đạt được đồng thuận, kết quả có thể được thể hiện dưới dạng một gói thỏa thuận, bao gồm lộ trình thực hiện và một tuyên bố chung.

Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc với Oman về một cơ chế vận chuyển hàng hải mới ở eo biển Hormuz. Ảnh: IRNA.

Số phận các phi công Iran mất tích cũng tiếp tục nằm trong chương trình nghị sự của Tehran. Ông Baqaei nói: “Quan hệ ngoại giao với Qatar không mâu thuẫn với việc nghiêm túc theo đuổi vấn đề số phận các phi công quân sự”.

Ngày 2/3, Bộ Quốc phòng Qatar thông báo đã bắn hạ hai máy bay Su-24 của Iran. Tehran khi đó cho biết 4 phi công đã thiệt mạng khi các máy bay bị bắn trúng trong các cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ Mỹ tại Qatar. Iran xác nhận hiện đã tìm thấy thi thể của một phi công, trong khi tung tích của 3 người còn lại vẫn chưa được xác định. Ngày 15/8, Qatar bác bỏ cáo buộc của Iran rằng 3 phi công nói trên đang bị Doha bắt giữ.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu