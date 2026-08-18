Tàu khu trục Mỹ mất điện 4 ngày do sự cố kỹ thuật

Hãng CNN mới đây đưa tin, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benfold của Hải quân Mỹ đã mất điện trong 4 ngày hồi tháng 7 do sự cố kỹ thuật khi đang hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự cố làm dấy lên những lo ngại mới về tình trạng quá tải đối với lực lượng Hải quân Mỹ trong bối cảnh Washington đang phải duy trì hoạt động quân sự tại nhiều khu vực trên thế giới.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benfold của Hải quân Mỹ mất điện 4 ngày do sự cố kỹ thuật. Ảnh: USS Benfold.

Hãng CNN dẫn tuyên bố của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết, tàu USS Benfold, thuộc lớp tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Arleigh Burke, gặp sự cố liên quan đến máy phát điện vào ngày 24/7, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự cố khiến tàu mất khả năng tự cơ động, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của nhà bếp, nhà vệ sinh, hệ thống điều hòa không khí và cung cấp nước uống.

Đáng chú ý, sự cố xảy ra trong thời điểm nhiệt độ khu vực được ghi nhận ở mức 32-37 độ C, gây thêm khó khăn cho hàng trăm thành viên thủy thủ đoàn trên tàu.

Sự cố trên tàu USS Benfold cũng là vụ mất điện thứ hai trong năm nay liên quan đến tàu khu trục của Hải quân Mỹ tại khu vực thuộc phạm vi hoạt động của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trước đó, vào tháng 5, tàu khu trục USS Higgins cũng mất điện trong vài giờ do sự cố kỹ thuật.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đang tham gia các hoạt động liên quan đến cuộc chiến tại Iran, được cho là đã hoạt động hơn 200 ngày mà không ghé cảng. Thời gian triển khai kéo dài làm dấy lên những quan ngại về tinh thần và sức khỏe tâm lý của các thành viên thủy thủ đoàn.

USS Benfold thường được biên chế trong nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington, hiện được triển khai tại Nhật Bản. Nhóm tác chiến tàu sân bay này đang hướng tới Trung Đông để thay thế USS Abraham Lincoln.

Các sự cố liên tiếp đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh Hải quân Mỹ phải duy trì hoạt động trên nhiều khu vực, đặt ra yêu cầu về bảo dưỡng, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức chịu đựng của lực lượng trước cường độ triển khai kéo dài.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion/YTN.