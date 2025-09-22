Xuân Hòa xây dựng miền quê thân thiện, đáng sống

Về Xuân Hòa hôm nay, chúng tôi cảm nhận rõ vùng đất này đang có nhiều đổi thay với diện mạo của một vùng quê thân thiện, hội tụ những giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp, hàng cây xanh rợp bóng, hệ thống điện chiếu sáng kéo dài khắp các thôn, xóm. Đó không chỉ là kết quả từ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước mà còn là sự chung tay góp sức của Nhân dân để xây dựng hạ tầng, hướng tới mục tiêu trở thành “miền quê đáng sống”.

Hạ tầng giao thông khang trang, đồng bộ; môi trường xanh - sạch - đẹp tạo điều kiện cho người dân xã Xuân Hòa nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Đồng chí Trịnh Ngọc Giang, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, cho biết: Xuân Hòa được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã: Xuân Hòa, Thọ Hải, Thọ Diên, Xuân Hưng theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi thành lập, xã Xuân Hòa có diện tích tự nhiên 28,34km2, dân số 26.655 người; Đảng bộ xã Xuân Hòa gồm 47 tổ chức đảng trực thuộc với 1.201 đảng viên. Với nền tảng là các xã trước đây đã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; tập trung XDNTM nâng cao theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn với phát triển đô thị. Địa phương chú trọng chỉnh trang khu vực nông thôn theo hướng văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa. Các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh được lồng ghép với nguồn lực xã để đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Việc đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gắn liền với định hướng hình thành và phát triển đô thị. Quyết tâm cao nhất của Đảng bộ và Nhân dân là xây dựng Xuân Hòa trở thành một trong những “miền quê đáng sống” của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Hòa đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người và môi trường sống. Các phong trào “Nhà sạch, ngõ gọn, vườn mẫu” được Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều thôn, khu dân cư kiểu mẫu đã hình thành, vừa giữ gìn nền nếp truyền thống, vừa tạo nên cảnh quan thân thiện. Song song với đó, địa phương đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tình làng nghĩa xóm được coi trọng, người dân gắn bó, chan hòa, hình thành lối sống nhân ái - nền tảng quan trọng của một miền quê đáng sống.

Một miền quê chỉ thật sự “đáng sống” khi người dân có việc làm, thu nhập ổn định. Nhận thức rõ điều đó, xã đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn phát triển nông nghiệp với ứng dụng khoa học - kỹ thuật. Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ với 153ha đất tích tụ sản xuất công nghệ cao. Các mô hình chuyển đổi cây trồng như trồng bưởi, cam, rau an toàn, cây ăn quả đang được đầu tư, mang lại thu nhập cao. Tiêu biểu như việc chuyển đổi 12,5ha đất lúa (tại thôn Quần Lai 1, Quần Lai 2) sang trồng bưởi Diễn, cam; 2,5ha đất sản xuất nông nghiệp sang trồng rau an toàn (thôn Quần Lai 2); quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn khu vực Hải Tân với diện tích 12,5ha.

Cùng với phát triển nông nghiệp, Xuân Hòa phát huy lợi thế là địa phương có các ngành nghề truyền thống như mộc dân dụng, làm miến, giò, nem, đặc biệt là nghề sản xuất bánh gai. Hiện xã có 63 hộ sản xuất bánh gai, sản phẩm bánh gai Tứ Trụ đã được công nhận OCOP 4 sao và nằm trong 10 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, đa dạng về loại hình và quy mô, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân địa phương và vùng lân cận. Các dịch vụ vận tải, kinh doanh vật liệu xây dựng, ăn uống, dịch vụ tổng hợp... phát triển ổn định. Tổng giá trị ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 257 tỷ đồng. Cùng với phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, 100% đường giao thông đã được cứng hóa, hệ thống thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được nâng cấp, tạo nền tảng vững chắc để Xuân Hòa phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao trước năm 2030.

Đồng chí Trịnh Ngọc Giang, Chủ tịch UBND xã, cho biết thêm: “Xác định lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, lấy văn hóa - con người làm trung tâm, phát triển kinh tế làm động lực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã quyết tâm xây dựng Xuân Hòa trở thành miền quê thân thiện, đáng sống. Đây là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhân dân giữ vai trò chủ thể, viết tiếp trang mới trong hành trình phát triển để Xuân Hòa là nơi con người sống chan hòa, môi trường trong lành, kinh tế phát triển, văn hóa được gìn giữ - một vùng quê thân thiện để mỗi người dân đều cảm thấy gắn bó, tự hào, nơi đáng đến, đáng ở và đáng cống hiến”.

Bài và ảnh: Minh Hiếu