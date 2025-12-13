“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để khơi dậy sức dân

Ở thôn Phúc Ngán Vải, xã Cẩm Thủy, người ta thường kể về câu chuyện hiến đất mở rộng đường, đóng góp công sức và kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng như một minh chứng sống động về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Lê Văn Sỹ vẫn còn nhớ rõ những ngày chi bộ và ban công tác mặt trận thôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Đường giao thông nông thôn ở thôn Phúc Ngán Vải, xã Cẩm Thủy rộng mở nhờ phong trào hiến đất của Nhân dân.

Chỉ tay về phía con đường chạy ngang khu vực nhà văn hóa thôn, Bí thư Lê Văn Sỹ nói: “Con đường dài khoảng 200m này trước đây đã được thôn đổ bê tông một lần, nhưng khi xã có chủ trương vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường để xây dựng thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thì tuyến đường này phải phá đi làm lại. Thời gian đầu, người dân vẫn còn nhiều băn khoăn, nhưng nhờ kiên trì vận động với phương châm mưa dầm thấm lâu, các hộ dân đã đồng thuận hiến đất, hiến công trình. Từ việc chọn tuyến đường khó nhất làm điểm, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn khu dân cư”.

Không quản ngại khó khăn, nhiều hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, công trình phụ với tinh thần chung tay mở rộng đường giao thông, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Từ năm 2022 đến nay, Nhân dân trong thôn đã hiến trên 2.000m2 đất để mở rộng các tuyến đường từ 3m lên 5m. Đến nay, 100% tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa, có hệ thống điện chiếu sáng; tại những tuyến đường chính thôn lắp đặt 6 mắt camera. Bên cạnh đó, từ nguồn xã hội hóa trong Nhân dân, nhà văn hóa thôn Phúc Ngán Vải cũng được chỉnh trang với các hạng mục như tường rào, cổng...; đồng thời đầu tư bổ sung đầy đủ thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng ngày càng cao của người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Thủy Trần Thị Hạnh cho biết: "Với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”, sau khi sáp nhập xã Cẩm Ngọc và thị trấn Phong Sơn thành xã Cẩm Thủy, với chức năng, nhiệm vụ của mình, ủy ban MTTQ xã luôn đổi mới công tác nắm bắt tình hình Nhân dân và dư luận xã hội thông qua mạng xã hội... Do đó, việc tiếp nhận thông tin từ cơ sở được thực hiện thường xuyên, kịp thời, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương".

Nổi bật là, ủy ban MTTQ xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở ở khu dân cư. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều hộ dân đã đồng thuận hiến đất, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng để thi công các tuyến đường từ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cẩm Thủy (tổ dân phố Tân An) đi đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn tổ dân phố Đại Đồng; tuyến đường Đông - Tây 3; đường đi nghĩa địa Đồng Lão; đường đi nghĩa địa thôn Phúc Ngán Vải; đường Đồng Mổ Làng Sống; đường đi tại thôn Kìm và thôn Song. Việc hiến đất, bàn giao mặt bằng được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận cao, thể hiện ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong xây dựng quê hương.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Cẩm Thủy đã huy động mọi nguồn lực để xây mới 22 ngôi nhà và sửa chữa 6 ngôi nhà với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Công tác vận động, chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Ủy ban MTTQ xã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã Cẩm Thủy phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và các tôn giáo trên địa bàn lồng ghép cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” với việc phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo. Tổ chức ra quân trồng cây xanh, triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy tinh thần tự quản của Nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...

Nhờ thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, Ủy ban MTTQ xã Cẩm Thủy đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, huy động nguồn lực cộng đồng trong XDNTM, đô thị văn minh, tạo nhiều đổi thay cho quê hương.

Bài và ảnh: Trung Hiếu