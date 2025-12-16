Bản Muống xây dựng nông thôn mới

Bản Muống, xã Sơn Thủy đang có những bước tiến vững chắc trong XDNTM. Chương trình XDNTM đã thổi một luồng gió mới, làm thay đổi rõ rệt diện mạo bản vùng cao nơi đây.

Đồn Biên phòng Na Mèo hướng dẫn Nhân dân bản Muống trồng lúa 2 vụ.

Bản Muống nằm dọc theo suối Xia, cách trung tâm xã Sơn Thủy khoảng 4km. Bản có 85 hộ và có 389 khẩu. Những con đường đất dẫn vào bản trước đây vốn lầy lội, khó đi, nay được bê tông hóa. Nhà văn hóa được xây dựng khang trang; đời sống người dân thay đổi rõ rệt từng ngày nhờ phát huy tiềm năng đất đai, khí hậu để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị.

Năm 2025, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng sản lượng lương thực tăng do bà con nông dân biết áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời chú trọng đến công tác phòng chống sâu bệnh và đưa giống mới có năng suất cao vào canh tác. Tổng diện tích gieo trồng cả năm 2025 là 22ha, trong đó cây lúa nước năng suất ước đạt 56 tạ/ha, sản lượng ước đạt 75,6 tấn; cây ngô năng suất ước đạt 35,15 tạ/ha, sản lượng ước đạt 17,57 tấn; cây sắn diện tích 1,5ha, năng suất ước đạt 120 tạ/ha. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất của bà con trong bản, thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng/người/năm.

Công tác bảo vệ môi trường cũng được người dân trong bản tích cực hưởng ứng. 100% hộ đã phân loại rác thải tại nguồn. Bản đã phát động quần chúng Nhân dân làm các công trình phụ trợ, hợp vệ sinh môi trường, tự giác dọn vệ sinh xung quanh nhà ở; vào ngày 15 hàng tháng bản ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Đời sống văn hóa của Nhân dân bản Muống cũng ngày càng phong phú. Những buổi tối, nhà văn hóa bản lại rộn ràng tiếng nhạc. Đội văn nghệ bản duy trì với gần 20 thành viên, là nòng cốt trong các hoạt động cộng đồng, đặc biệt vào dịp lễ hội, tết cổ truyền. Trong năm 2025, bản có 65 hộ được công nhận gia đình văn hóa, bản duy trì đội văn nghệ và câu lạc bộ liên thế hệ hoạt động thường xuyên.

Anh Lò Văn Loan, người dân bản Muống phấn khởi cho biết: "Nhờ có chương trình NTM, hệ thống đường nội bản và liên bản đã được bê tông hóa, nhà văn hóa được xây mới, bà con có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đặc biệt, tuyến đường chính còn được lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời. Ban đêm cả bản sáng bừng, đường đi lối lại an toàn hơn rất nhiều. Bộ mặt nông thôn bây giờ thay đổi từng ngày, ai cũng vui mừng, phấn khởi".

Bản Muống cũng luôn quan tâm củng cố mạng lưới an ninh, hiện nay bản có 1 tổ an ninh trật tự, 4 tổ an ninh xã hội và 1 tổ hòa giải giải quyết các vụ việc xảy ra trong bản, không để đơn thư vượt cấp. Bản được lắp đặt 3 camera an ninh và 4 camera bảo vệ đoạn suối Xia, để theo dõi an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Năm 2022, bản Muống được công nhận bản đạt chuẩn NTM. Chi bộ, các đoàn thể và người dân đã ra sức giữ vững và duy trì các tiêu chí NTM tiến tới xây dựng bản NTM kiểu mẫu.

Trưởng bản Muống Vi Văn Toàn cho biết: "Để xây dựng bản NTM kiểu mẫu, bản sẽ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, phấn đấu có trên 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa".

Mặc dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tư duy đổi mới và sự đồng thuận, chung sức của người dân, tin rằng bản Muống sẽ tiếp tục có những cách làm hay trên con đường XDNTM kiểu mẫu, để bản làng mãi xanh tươi, trù phú giữa đại ngàn.

Bài và ảnh: Hoàng Lan