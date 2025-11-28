Gắn kết hội viên, góp sức xây dựng thôn kiểu mẫu

Xác định công tác xây dựng tổ chức hội là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, Hội LHPN xã Hoằng Giang đã chỉ đạo tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tổ chức hội thực sự là mái ấm thứ hai của hội viên phụ nữ. Qua đó, các chi hội đã có những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, sát với thực tiễn và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Hữu Khánh chăm sóc tuyến đường cây xanh.

Về thôn Hữu Khánh, trên đoạn đường đê có hàng rào xanh mắt ngọc là công trình của chi hội phụ nữ thôn được xây dựng bằng bàn tay, sức lao động của nhiều chị em trong nhiều ngày mới có được. Ban đầu, các chị góp quỹ mua giống, rồi nhân giống để trồng từng ít một. Vừa trồng vừa chăm cho tuyến hàng rào xanh tốt để lan tỏa tinh thần “làm đẹp” cho quê hương ở những tuyến khác. Vào dịp cuối tuần, chị em chia nhau chăm sóc, cắt tỉa, tưới nước, dọn rác dọc tuyến đường... Thấy tinh thần lao động của các chị miệt mài, ý nghĩa, bởi vậy đã tạo sự lan tỏa đến nhiều tuyến đường khác trong thôn. Đến nay, toàn chi hội đã xây dựng được 4km đường hoa, cây xanh.

Cùng với đó, phong trào tương thân tương ái của chị em trong chi hội được phát huy. Chị em giúp nhau ngày công, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau khi gia đình có việc hiếu, hỷ; gây quỹ hỗ trợ nhau lúc khó khăn...

Chi hội phụ nữ thôn Hữu Khánh có 115 hội viên, bao gồm cả hội viên làm công nhân ở các doanh nghiệp. Trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, chi hội chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ tự tin, tự trọng, khát vọng vươn lên” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với các nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội bằng những công trình, việc làm cụ thể. Hàng năm, chi hội tham mưu cho chi ủy chi bộ thôn về công trình dự kiến thực hiện trong năm. Khi có sự đồng ý của chi bộ, chi hội triển khai tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ ở nơi có công trình cần thực hiện biết, nắm vững chủ trương của Đảng ủy và UBND xã để tổ chức thực hiện. Với cách làm đó, chi hội đã vận động chị em xây được 1 nhà mái ấm tình thương cho hội viên đơn thân khó khăn; vận động thực hành tiết kiệm theo gương Bác để tích tiểu thành đại, giải quyết công việc; gây quỹ chi hội đạt hơn 100 triệu đồng (bình quân 1 triệu đồng/hội viên) cho 8 hội viên vay. Đặc biệt, trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, chi hội đã đăng ký với chi ủy đảm nhận công trình xây dựng một tuyến đường bê tông dài 1.500m.

Nói về việc xây dựng tuyến đường, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Hữu Khánh Lương Thị Nam, cho biết: "Chi hội đã vận động chị em góp mỗi người 100 ngàn đồng và một ngày công để làm đường, san lấp, đổ nền bê tông... Trong thời gian khoảng 15 ngày thực hiện công trình đã có hàng trăm ngày công của chị em tham gia cùng các lực lượng khác và nguồn xã hội hóa của con em trong thôn, tuyến đường đã hoàn thành kiên cố. Để tuyến đường đẹp hơn, nguồn quỹ còn lại sau xây dựng đường đã được mua cau giống, chi hội tiếp tục vận động chị em ngày công trồng cau hai bên tuyến đường.

Chủ tịch Hội LHPN xã Hà Thị Thủy, cho biết: "Điểm nổi bật của chi hội Hữu Khánh là tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực từ hội viên, phụ nữ. Chi hội đã vận động nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cũng như duy trì nhiều mô hình ý nghĩa tại cơ sở. Qua đó, hội viên phụ nữ ngày càng gắn bó với tổ chức hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua; vai trò của hội trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu càng thể hiện rõ nét. Chi hội đã chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt để động viên, khuyến khích tinh thần của chị em”.

Theo tìm hiểu, ngoài đảm nhận các công trình, phần việc, Chi hội phụ nữ thôn Hữu Khánh còn quản lý tốt nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn tiết kiệm tín dụng, xét cho nhiều hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Không những vậy, những năm qua, chi hội đều cập nhật danh sách hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo và phân công thành viên chi hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức. Chi hội có nhiều hội viên làm kinh tế giỏi với mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, 90% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 90% hội viên xếp loại xuất sắc và khá. Câu lạc bộ “5 không 3 sạch” hoạt động tích cực. Các hoạt động văn nghệ, thể thao phát triển, thu hút nhiều chị em tham gia, tạo sức lan tỏa trong phong trào hội. Với những kết quả đạt được, Chi hội được Hội LHPN tỉnh đề xuất Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen năm 2025.

Bài và ảnh: Minh Trang