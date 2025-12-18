Nga Sơn xây dựng xã NTM nâng cao, hướng đến đô thị văn minh

Xã Nga Sơn hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các Nga Yên, Nga Thanh, Nga Hiệp, Nga Thủy và thị trấn Nga Sơn. Với không gian phát triển rộng mở trên mọi phương diện, xã đang có cơ hội để phát huy tiềm năng, lợi thế cho những bước phát triển đột phá mới về kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Một góc xã Nga Sơn.

Xác định sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Nga Sơn đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai để phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đạt giá trị kinh tế cao. Từ việc quyết liệt chỉ đạo, phát triển, năm 2025 toàn xã đã tích tụ sản xuất quy mô lớn 32ha, đạt 168,4% kế hoạch; diện tích ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 5,5ha làm cơ sở để phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, mang đậm dấu ấn địa phương như dưa hấu xứ đảo Mai An Tiêm, dưa vàng Vạn Hoa... được chứng nhận OCOP và nhiều sản phẩm như rau màu, lúa, dưa... được thị trường đánh giá cao về chất lượng.

Cùng với nông nghiệp, các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cũng phát triển sôi động ở các nhóm ngành như may mặc, gia công đồ chơi, thủ công mỹ nghệ... Đặc biệt, trong năm qua một số doanh nghiệp đã hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất như Công ty TNHH Giày Kim An đã hoàn thiện đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, đi vào sản xuất từ quý 3 thu hút gần 500 lao động; Công ty TNHH Giày Bảo Thịnh đầu tư 2,5 tỷ sản xuất từ quý 2 thu hút hàng trăm lao động; Công ty TNHH Seava Vina mở rộng xưởng sản xuất thu hút khoảng 300 lao động... đóng góp đáng kể vào ngân sách và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Cùng với đó, hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư được tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt, đạt kết quả tích cực. Hiện trên địa bàn xã thực hiện 111 dự án, trong đó có 81 dự án hoàn thành quyết toán và 18 dự án chờ quyết toán, 12 dự án chuyển tiếp.

Sự phát triển kinh tế vượt trội đã tạo nền tảng vững chắc để Nga Sơn đạt được những thành tựu toàn diện trong XDNTM và nâng cao đời sống Nhân dân. Đến tháng 12/2025 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 78,1 triệu đồng/năm. Đời sống dần khá giả, Nhân dân địa phương có nguồn lực đóng góp nhiều hơn cho xây dựng hạ tầng cũng như các tiêu chí NTM.

Phó Chủ tịch UBND xã Nga Sơn Nguyễn Văn Dũng, cho biết: "Xây dựng và phát triển địa phương với không gian mới là nhiệm vụ có nhiều thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt, đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã khẩn trương ổn định bộ máy, rà soát, nghiên cứu, nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh và những thách thức đặt ra, từ đó xác định rõ định hướng phát triển trong giai đoạn mới đó là ưu tiên phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao; các ngành công nghiệp nhẹ thân thiện với môi trường; các ngành dịch vụ có thế mạnh dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”...

Công ty TNHH Giày Kim An ở thôn 3, xã Nga Sơn tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Để thực hiện được mục tiêu trên, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo đột phá về tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực, phát huy hiệu quả các động lực phát triển của xã; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, theo chuỗi giá trị; phát triển công nghiệp với tốc độ cao, trọng tâm là đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp thu hút đầu tư một số dự án công nghiệp quy mô lớn vào các cụm công nghiệp, phát triển sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ hướng đến xuất khẩu; phát triển các ngành dịch vụ có thế mạnh dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Chú trọng triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào vận động Nhân dân hiến đất để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông...

Với quyết tâm cao, tin rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nga Sơn sẽ sớm trở thành xã NTM nâng cao, hướng đến đô thị văn minh hiện đại, là vùng phát triển kinh tế động lực của khu vực.

Bài và ảnh: Lê Hòa