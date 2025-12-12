Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Cụ thể hóa cam kết

(Baothanhhoa.vn) - Tại Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII - kỳ họp thường lệ cuối năm, một khối lượng lớn công việc đã được đặt lên bàn nghị sự, được các đại biểu thảo luận sôi nổi. Kỳ họp đã kết thúc, nhưng dư âm và sự thúc giục trách nhiệm hành động rất lớn.

Tại Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII - kỳ họp thường lệ cuối năm, một khối lượng lớn công việc đã được đặt lên bàn nghị sự, được các đại biểu thảo luận sôi nổi. Kỳ họp đã kết thúc, nhưng dư âm và sự thúc giục trách nhiệm hành động rất lớn.

Trên nhiều diễn đàn trong những ngày qua, cử tri trong tỉnh bày tỏ sự tán thành của mình với những vấn đề mà kỳ họp đã giải quyết. Nhất là đồng tình rất cao với phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tại kỳ họp, khi yêu cầu phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, mặt bằng, vật liệu, hạ tầng... Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là sự gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong số những điểm nghẽn này, có những vấn đề đã kéo dài gây cản trở lớn đến đời sống, sản xuất. Sớm tháo gỡ sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, phát huy hết tiềm năng trong Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy tỉnh phát triển nhanh, mạnh.

Cũng tại kỳ họp, bằng tất cả mong muốn về sự phát triển tươi đẹp hơn cho tỉnh trong chặng đường mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã nêu 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng.

Theo đó, nhiều vấn đề lớn sẽ được tập trung trong thời gian tới là chú trọng vào thủ tục đầu tư, xác định giá đất; công khai, minh bạch các thông tin đầu tư, xử lý tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách Nhà nước đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép; đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng... Thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Rà soát, hoàn thiện các chính sách phát triển dịch vụ, du lịch và nông nghiệp với bước đi, lộ trình cụ thể.

Đối với việc nâng tầm chất lượng cán bộ, sẽ được UBND tỉnh thực hiện bằng việc rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức, viên chức; triển khai đánh giá cán bộ theo tiêu chí đánh giá KPI, nhằm đảm bảo công bằng, khách quan trong sử dụng, bố trí cán bộ, tạo động lực thúc đẩy cán bộ có năng lực cống hiến; thanh lọc những cán bộ yếu kém, sợ trách nhiệm...

Cam kết của người đứng đầu UBND tỉnh đặt ra và yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, phường và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, làm việc thực chất, biến tinh thần mà người đứng đầu UBND tỉnh đã nêu thành hành động cụ thể, tạo nền tảng để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 như kỳ họp đã quyết nghị.

Thái Minh

