Lưu Vệ kế thừa cuộc vận động hiến đất xây dựng nông thôn mới hiện đại

Nghị quyết Đại hội đại biểu xã Lưu Vệ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ, địa phương sẽ cán đích “xã nông thôn mới hiện đại” - một cấp độ mới trong XDNTM vừa được Văn phòng Điều phối NTM Trung ương ban hành. Để thực hiện, xã tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Nhân dân hiến đất để chỉnh trang và nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông.

Đường liên thôn ở xã Lưu Vệ được Nhân dân hiến đất mở rộng và hiện đại hóa khang trang sạch đẹp.

Xã Lưu Vệ được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã Quảng Đức, Quảng Định và thị trấn Tân Phong của huyện Quảng Xương cũ. Nếu không sáp nhập, thì huyện Quảng Xương cũ cũng trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào cuối năm 2025 nên kết cấu hạ tầng, các tiêu chí về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự đều đã đạt và tiệm cận đạt chuẩn. Trong đó, phần thị trấn Tân Phong cũ có chất lượng hạ tầng, đời sống người dân cũng như nhiều lĩnh vực đều thuộc hàng tốt bậc nhất của tỉnh. Sự kế thừa đó là cơ sở để xã mới vững tin thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hạ tầng, XDNTM hiện đại.

Thông tin từ Đảng ủy xã Lưu Vệ, giai đoạn 2020-2025, công tác quy hoạch trên địa bàn có nhiều đột phá, thể hiện tầm nhìn dài hạn và sự linh hoạt trong quản lý phát triển đô thị. Các đồ án quy hoạch được xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, cùng với đó, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển đồng bộ, trong đó hạ tầng giao thông được ưu tiên hàng đầu, trở thành kết quả nổi bật, mang tính đột phá trong nhiệm kỳ qua. Hệ thống giao thông của cả 3 đơn vị cũ đều được đầu tư xây dựng hiện đại, đảm bảo kết nối thông suốt, trong đó 100% tuyến đường xã đã được bê tông nhựa hóa. Nhờ đó, xã Quảng Định cũ đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021, xã Quảng Đức cũ đã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023, thị trấn Tân Phong cũ đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024. Hiện xã có 8 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 36/36 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, đạt 100%.

Trong lộ trình XDNTM, từ năm 2024, chính quyền các địa phương đã vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Phong trào đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân, thể hiện sinh động phương châm “Dân biết - dân bàn - dân làm - dân hưởng thụ”.

Ngay sau khi vận hành theo chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lưu Vệ đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng quy chế làm việc và kế hoạch thực hiện cuộc vận động. Nhiệm vụ vận động Nhân dân hiến đất để nâng cấp và hiện đại hóa các công trình hạ tầng công cộng lại được tiếp nối, không để gián đoạn. Theo thống kê từ Đảng ủy xã Lưu Vệ, đến nay, toàn xã đã có 963 hộ dân tự nguyện tham gia hiến hơn 20.800m2 đất, trong đó có 9.129m2 đất thổ cư và 11.700m2 đất nông nghiệp. Tổng giá trị đất được hiến kể trên trị giá khoảng hơn 4 tỷ đồng. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân đã đóng góp hơn 6.500 ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường, kè ao, trồng hàng rào xanh, tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp.

Nhờ sự đồng lòng, đến nay, xã đã hoàn thành mở rộng 36 tuyến đường giao thông nông thôn liên thôn, liên xã từ 2 lên 5m. Đồng thời bê tông hóa, trồng hoa và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, góp phần thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn. Từ đó, nhiều dự án giao thông, công trình văn hóa, thể thao được xây dựng, nâng tổng vốn đầu tư hạ tầng toàn xã gần 5 năm qua đạt hơn 827,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước chưa đến 60%, còn lại huy động từ xã hội hóa và đóng góp của Nhân dân. Hiện nay 100% các tuyến đường xã đã được cứng hóa, trong đó 70% được nhựa hóa và 30% bê tông hóa.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: đường Phạm Tiến Năng kéo dài đến đường Định - Đức; đường Nguyễn Xuân Nguyên nối đường Tân Định. Các tuyến Hoàng Bùi Hoàn - Lê Thế Bùi, Định - Đức, Thanh Niên nối Quốc lộ 45, Ước Ngoại - Đông Tân Phong... được hoàn thiện, đã và đang trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng. Những công trình đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Cuộc vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông ở xã Lưu Vệ đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí và niềm tin trong Nhân dân. Không chỉ mở rộng những con đường giao thông, mà còn mở rộng lòng dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân, tạo nền tảng vững chắc để Lưu Vệ tiếp tục vươn lên trên hành trình XDNTM hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Bài và ảnh: Hà Giang