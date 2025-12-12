Những con đường của lòng dân

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, cùng sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, những “con đường 24” đã được hình thành, tạo nên những đổi thay tích cực cho diện mạo của xã Lưu Vệ.

Tuyến đường số 01, thôn Trung Đình, xã Lưu Vệ được mở rộng sạch đẹp.

Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động Nhân dân hiến đất, đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh được ban hành ngày 12/7/2024. Để Chỉ thị 24-CT/TU mang lại hiệu quả cao nhất, xã Lưu Vệ thống nhất quan điểm lấy việc vận động Nhân dân hiến đất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo đó, Đảng ủy xã đã thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động và ban hành kế hoạch thực hiện; chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ xã đến các thôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị số 24-CT/TU đến từng địa bàn dân cư nhằm huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân. Ở từng thôn, nội dung này được đưa vào các buổi sinh hoạt chi bộ và hội nghị Nhân dân để thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện.

Bắt tay vào thực hiện, các thôn tiến hành rà soát thực trạng đường giao thông trên địa bàn, từ đó đề xuất các tuyến đường cần đầu tư nâng cấp mở rộng. Trên cơ sở đề xuất của các thôn, UBND xã đã thẩm định, định vị công trình trên thực địa, bàn giao mốc giới và hướng dẫn các thôn triển khai đúng quy định. Đi tiên phong trong thực hiện, thôn Trung Đình đã vận động được 60 hộ dân đồng thuận tháo dỡ các công trình trên đất và hiến 1.300m2 đất để mở rộng 5 tuyến đường. Sau khi hiến đất, các hộ xây dựng lại tường rào, cổng... đồng bộ, sạch đẹp, tạo diện mạo khang trang cho các tuyến đường.

Đưa chúng tôi đi thăm đường số 01, ông Nguyễn Văn Chấn, bí thư chi bộ, trưởng thôn Trung Đình phấn khởi: “Trước đây, đường số 01 chỉ rộng 3m, người dân đi lại chật hẹp, nhất là các gia đình có xe ô tô. Sau khi vận động Nhân dân hiến đất, tuyến đường đã được mở rộng lên tới 7m, rất thoáng đãng và sạch đẹp. Để có diện mạo mới này, chúng tôi xây dựng phương án cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện. Sau đó, đưa ra hội nghị Nhân dân để xin ý kiến và được các hộ dân đồng thuận, thống nhất triển khai với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Điều đáng nói là, các hộ dân đã tự bỏ kinh phí tháo dỡ công trình trên đất, tự xây dựng lại công trình sau khi hiến đất để nâng cấp tuyến đường. Đây là điều không phải nơi nào cũng làm được”.

Nhân lên thành công, thôn Trung Đình tiếp tục vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng thêm 4 tuyến đường khác. Ban đầu thực hiện, có một số hộ còn băn khoăn, chưa đồng thuận vì vừa phải hiến đất, vừa phải bỏ tiền xây dựng lại công trình. Do đó, ngoài tuyên truyền, ông Nguyễn Văn Chấn đi đầu trong việc tự nguyện tháo dỡ nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước, cổng, tường rào và hiến 60m2 đất ở cả 2 tuyến đường. Thấy ông Chấn làm vậy, các hộ đã noi gương làm theo, trong đó có nhiều gia đình hiến diện tích lớn như ông Nguyễn Văn Anh 40m2, ông Phạm Văn Bằng 30m2..., tạo nên phong trào hiến đất sôi nổi trong thôn. Hiện nay, thôn Trung Đình đang đề nghị UBND xã Lưu Vệ đầu tư kinh phí làm thêm 3 tuyến đường, người dân đã sẵn sàng hiến đất, chỉ cần chờ được xã phê duyệt là tiến hành thực hiện.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần hưởng ứng tích cực của Nhân dân, xã Lưu Vệ đã có 963 hộ dân tham gia hiến hơn 20.800m2 đất (trong đó có 9.129m2 đất ở và 11.700m2 đất nông nghiệp). Ngoài hiến đất, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân đã đóng góp hơn 6.500 ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường, kè ao, trồng hàng rào xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Nhờ tinh thần đồng thuận, xã Lưu Vệ đã hoàn thành mở rộng 36 tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã từ 2m lên 7m, tổng vốn đầu tư hạ tầng hơn 827 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước gần 60%, còn lại huy động từ xã hội hóa và đóng góp của Nhân dân. Hiện nay 70% các tuyến đường trong xã được nhựa hóa và 30% được bê tông hóa. Trên những tuyến đường, người dân trồng hoa và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng làm thay đổi toàn bộ diện mạo nông thôn.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng như: đường Phạm Tiến Năng kéo dài đến đường Định - Đức; đường Nguyễn Xuân Nguyên nối đường Tân Định; các tuyến Hoàng Bùi Hoàn - Lê Thế Bùi, Định - Đức, Thanh Niên nối Quốc lộ 45... Cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Lưu Vệ ngày nay gọi đó là những “con đường của lòng dân” bởi những con đường ấy đã và đang trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ở Lưu Vệ không chỉ mở rộng những tuyến đường mà còn mở rộng lòng dân, củng cố thêm mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân, tạo nền tảng vững chắc để Lưu Vệ tiếp tục vươn lên trên hành trình XDNTM hiện đại, hướng tới đô thị văn minh vào năm 2030.

Bài và ảnh: Tố Phương