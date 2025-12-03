Xây dựng điểm sáng nông thôn mới

Ở thôn Quyết Thắng, xã Thành Vinh nhắc đến anh Lê Trọng Ninh, bí thư chi bộ, trưởng thôn, người dân đều dành cho anh những lời khen ngợi. Hơn 20 năm gắn bó với công việc chung, trải qua nhiều vị trí khác nhau, anh Ninh luôn hết lòng vì người dân, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi hoạt động, phong trào của thôn, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết và ngày càng phát triển.

Anh Lê Trọng Ninh (đứng giữa), bí thư chi bộ, trưởng thôn Quyết Thắng, xã Thành Vinh trò chuyện cùng người dân.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Thành Vinh, hơn ai hết anh Ninh hiểu rõ địa bàn, những thế mạnh cũng như khó khăn trên quê hương mình. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, thay vì vào Nam lập nghiệp như nhiều bạn bè cùng trang lứa, anh quyết định ở lại quê hương để phát triển kinh tế và tích cực tham gia các hoạt động tại thôn. Năm 2006, khi vừa tròn 26 tuổi, anh Ninh được cán bộ, đảng viên và người dân trong thôn tin tưởng bầu làm bí thư chi bộ thôn, trở thành bí thư chi bộ thôn trẻ nhất của xã thời điểm đó. Trên cương vị mới, anh Ninh luôn gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Anh Ninh đã cùng cấp ủy chi bộ lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiều việc làm thiết thực được người dân ghi nhận và đánh giá cao.

Điển hình, anh đã phối hợp với tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn. Anh Ninh chia sẻ: “Trước đây, nhà văn hóa thôn chỉ là ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp, việc tổ chức họp và sinh hoạt cộng đồng gặp rất nhiều khó khăn. Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về xây dựng nhà văn hóa khang trang hơn, cấp ủy đã tổ chức họp trong chi bộ trước, sau đó tổ chức họp dân để bà con được bàn bạc, đóng góp ý kiến và nắm rõ, giám sát công khai các khoản đóng góp và chi tiêu. Nhờ cách làm dân chủ, công khai minh bạch, mọi việc trong thôn khi triển khai đều thuận lợi, không chỉ người dân địa phương mà con em xa quê cũng tích cực ủng hộ, đóng góp xây dựng nhà văn hóa”.

Với sự chung sức, đồng lòng của người dân, chỉ sau thời gian ngắn tuyên truyền, vận động, năm 2017 nhà văn hóa thôn Quyết Thắng đã được hoàn thành với khuôn viên rộng rãi, tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn đóng góp của Nhân dân. Từ khi đi vào hoạt động, nhà văn hóa đã trở thành địa điểm quen thuộc, thu hút đông đảo người dân tham gia các cuộc họp cũng như các phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương.

Bên cạnh đó, anh Ninh còn tích cực vận động Nhân dân đầu tư xây dựng đường giao thông; trồng và chăm sóc cây xanh dọc các tuyến đường; xây dựng 3km đường điện chiếu sáng; lắp đặt 17 mắt camera ở các trục đường chính... Qua đó góp phần tạo nên diện mạo NTM thêm nhiều khởi sắc với tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Trong phát triển kinh tế, cùng với việc phát triển dịch vụ thương mại, anh Ninh còn tích cực vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả có giá trị. Kinh tế phát triển, thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhà văn hóa thôn trở thành địa điểm sinh hoạt quen thuộc, nơi người dân thường xuyên tham gia các câu lạc bộ liên thế hệ, dân vũ, bóng chuyền hơi, dưỡng sinh. Qua đó, tạo được gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, cùng chung sức, đồng lòng đóng góp để xây dựng thôn Quyết Thắng trở thành điểm sáng trong XDNTM trên địa bàn xã Thành Vinh. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn, trong đó có vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn Lê Trọng Ninh.

Theo anh Ninh, đội ngũ cán bộ ở thôn là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân. Vì vậy, cùng với sự gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, mỗi cán bộ còn là người “truyền lửa”, góp phần đưa các phong trào thi đua tại địa phương ngày càng đi vào chiều sâu. Để tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân, cán bộ cần phải sâu sát cơ sở, từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong Nhân dân. Đồng thời, phát huy tính chủ động và sáng tạo trong mỗi hoạt động gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đoàn thể và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, từ đó, tạo được sự gắn kết cộng đồng, để mọi người chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu