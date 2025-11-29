Thạch Quảng tập trung phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Sau khi được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã: Thạch Quảng, Thạch Lâm và Thạch Tượng, xã Thạch Quảng mới đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tổ chức bộ máy, tập trung phát triển kinh tế, XDNTM, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Người dân xã Thạch Quảng phát triển diện tích cây ăn quả.

Ngay sau khi sáp nhập, xã Thạch Quảng đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực chủ lực của địa phương. Năm 2025, xã hoàn thành kế hoạch gieo trồng với tổng diện tích 339,3ha, đạt 100% kế hoạch được giao. Trong đó, có 189ha lúa, 102ha ngô, 4,2ha lạc, 11,7ha khoai lang và 32,4ha rau, đậu các loại, sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1.353 tấn. Trong sản xuất vụ đông năm 2025-2026, xã đã gieo trồng hơn 201,2ha cây trồng, chủ yếu là ngô, khoai lang và rau màu, gắn sản xuất với tiêu thụ tạo đầu ra ổn định cho người dân. Bên cạnh đó, xã đã chỉ đạo các thôn, HTX dịch vụ nông nghiệp tập trung chăm sóc mía nguyên liệu. Đồng thời, chủ động triển khai nhiều biện pháp cấp bách, hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, xử lý môi trường chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, toàn xã hiện có 13 doanh nghiệp, 415 cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 4.000 lao động. Sau khi thành lập, đi vào hoạt động ổn định, xã đã tiếp nhận và quản lý 41 dự án từ các xã cũ và huyện bàn giao, với tổng vốn đầu tư hơn 155 tỷ đồng. Nhiều công trình trọng điểm như đường giao thông kết nối xã Thạch Quảng với xã Quý Lương đã được khởi công; đường giao thông thôn Biện - cầu treo thôn Đồi, nhánh rẽ vào Trường Tiểu học Thạch Lâm 1; sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Thạch Lâm 1; các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai tích cực, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng cơ sở, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, xã Thạch Quảng đang hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng trung tâm hành chính mới, gắn với định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế. Song song đó, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch của xã tiếp tục phát triển sôi động. Hệ thống chợ, cửa hàng và các điểm kinh doanh hoạt động ổn định, hàng hóa phong phú, giá cả hợp lý. Xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, Khu Du lịch thác Mây - điểm đến nổi bật của địa phương đã thu hút hơn 200.000 lượt khách trong 11 tháng năm 2025, mang lại doanh thu trên 2 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho người dân.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thạch Quảng, Nguyễn Minh Tuân: Xã đang tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; khai thác tiềm năng đất đai, lao động và du lịch; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm. Đảng ủy đã khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030 thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân, tập thể phụ trách để triển khai hiệu quả. Cùng với phát triển kinh tế, xã quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Các chương trình hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục được triển khai kịp thời. Hệ thống trường lớp, trạm y tế, trụ sở làm việc từng bước được đầu tư sửa chữa, nâng cấp; đời sống tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Với những kết quả trong thời gian đầu sau sáp nhập cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức của chính quyền và Nhân dân là động lực để xã Thạch Quảng vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế - xã hội năng động trong những năm tới.

Bài và ảnh: Lê Hợi