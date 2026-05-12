UAE bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công vào Iran

Tờ Wall Street Journal ngày 12/5 dẫn các nguồn tin cho biết, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông.

Theo các nguồn tin được tờ báo trích dẫn, một trong những mục tiêu bị cho là có liên quan là nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức từ phía Abu Dhabi về thông tin này.

Báo cáo cho biết các hoạt động được đề cập diễn ra trong giai đoạn được mô tả là “ngừng bắn” giữa Mỹ và Iran, song không dẫn tới phản ứng công khai từ Washington. Wall Street Journal nhận định Mỹ được cho là có thái độ không phản đối rõ ràng, thậm chí “ngầm ủng hộ” vai trò của UAE trong bối cảnh căng thẳng khu vực.

Tờ báo cũng cho rằng kể từ khi xung đột tại Trung Đông leo thang, UAE đã thể hiện lập trường cứng rắn hơn so với nhiều quốc gia vùng Vịnh khác đối với Iran, đồng thời duy trì quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ với cơ quan “đầu não quân sự” của Mỹ.'

UAE từng nhiều lần cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ nước này, trong đó có sự cố gây hỏa hoạn lớn tại một cơ sở lọc dầu ở Fujairah. Bộ Quốc phòng UAE cho biết các hệ thống phòng không đã “đánh chặn” 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái được phóng từ Iran. Bộ Quốc phòng UAE tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh và chủ quyền của UAE và cảnh báo rằng họ có “quyền đáp trả đầy đủ và hợp pháp” đối với các cuộc tấn công của Iran.

Trong khi đó, bộ chỉ huy quân sự liên hợp Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố, lực lượng vũ trang Iran không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái nào vào UAE, và kêu gọi các quan chức UAE không cho phép UAE trở thành “nơi trú ẩn” cho lực lượng và thiết bị của Mỹ và Israel, lập luận rằng vai trò như vậy sẽ bị coi là sự phản bội đối với thế giới Hồi giáo.

Phía Iran cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo UAE xem xét lại sự liên minh của họ với Mỹ và Israel, đồng thời chưa đưa ra bình luận về các thông tin mới do Wall Street Journal đăng tải.

Nguồn: Tass, Reuters.