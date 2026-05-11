Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bảo vệ vai trò của châu Âu tại châu Phi

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đang có mặt tại Nairobi để tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế kéo dài hai ngày, đã bảo vệ vai trò của châu Âu tại châu Phi, đồng thời đối chiếu quan hệ này với chiến lược của Trung Quốc trên toàn lục địa.

Trong cuộc phỏng vấn với Jeune Afrique và The Africa Report, nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông đã lên án mạnh mẽ chủ nghĩa thực dân ngay khi lên nắm quyền năm 2017. Tuy nhiên, ông cho rằng thời kỳ thuộc địa không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn tới những vấn đề vẫn đang ảnh hưởng tới châu Phi. Ông nói thêm: “Chúng ta không thể miễn trừ mọi trách nhiệm cho bảy thập kỷ sau khi giành độc lập”, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Phi cải thiện năng lực quản trị.

Trong bối cảnh Pháp và Anh - những cường quốc thực dân trước đây - tiếp tục đối mặt với nhiều chỉ trích tại châu Phi, ông Macron khẳng định châu Âu không phải là “những kẻ săn mồi của thế kỷ này”. Ngược lại, theo ông, Mỹ và Trung Quốc đang mắc kẹt trong cuộc đối đầu thương mại mà không tôn trọng các quy tắc. Liên quan tới lĩnh vực khoáng sản chiến lược và đất hiếm, ông Macron cho rằng Trung Quốc đang theo đuổi mô hình tạo ra sự phụ thuộc thông qua việc tập trung hoạt động chế biến trong nước.

Ông Macron, người dẫn đầu hội nghị kéo dài hai ngày nhằm thúc đẩy vai trò của Pháp với châu Phi sau nhiều năm quan hệ căng thẳng với các thuộc địa cũ, cho biết châu Âu đang thúc đẩy “một chiến lược tự chủ” cho cả hai châu lục. Ông cũng nhấn mạnh trọng tâm của việc chuyển biến vận mệnh của châu Phi cần là cải tổ tài chính quốc tế, nhằm thiết lập một hệ thống bảo đảm tài chính để thu hút đầu tư tư nhân.

Những binh sĩ Pháp cuối cùng lên máy bay quân sự Pháp để rời Niger, tại căn cứ Pháp được bàn giao cho quân đội Niger ở Niamey vào ngày 22 tháng 12 năm 2023. Ảnh: AFP.

Pháp đã rút quân khỏi Mali, Burkina Faso và Niger sau khi quân đội tại mỗi quốc gia này lên nắm quyền trong giai đoạn 2020-2023. Khi được hỏi về các chính quyền quân sự, ông Macron nói: “Tôi tin rằng cần để các quốc gia và các nhà lãnh đạo của họ, kể cả những người tiến hành đảo chính, tự quyết định con đường của mình.” Tuy nhiên, ông bảo vệ sự hiện diện quân sự của Pháp tại khu vực Sahel, cho rằng điều đó được yêu cầu nhằm đối phó với mối đe dọa từ các phần tử cực đoan.

Thanh Vân

Nguồn: Arab News.