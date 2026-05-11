Triều Tiên sửa đổi hiến pháp, hợp pháp hóa “nút bấm hạt nhân”nếu lãnh đạo bị ám sát

Triều Tiên đã chính thức sửa đổi Hiến pháp để thiết lập một cơ chế tấn công hạt nhân tự động và ngay lập tức trong trường hợp ban lãnh đạo tối cao, đặc biệt là ông Kim Jong Un, bị ám sát hoặc hệ thống chỉ huy hạt nhân bị đe dọa

Triều Tiên đã sửa đổi hiến pháp để tự động phát động tấn công hạt nhân nếu Kim Jong Un bị ám sát hoặc bị vô hiệu hóa bởi một cuộc tấn công từ nước ngoài.

Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, quyết định này được đưa ra sau hai ngày họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA). Trong phiên họp, ông Kim Jong Un gọi đây là “động thái lịch sử”, khẳng định nó sẽ củng cố năng lực quốc phòng và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Điều 3 của Luật chính sách hạt nhân sửa đổi nêu rõ: “Nếu hệ thống chỉ huy và kiểm soát lực lượng hạt nhân của nhà nước bị đe dọa bởi các cuộc tấn công của lực lượng thù địch... một cuộc tấn công hạt nhân sẽ được tiến hành tự động và ngay lập tức.” Quy định này nhằm răn đe các chiến dịch ám sát nhắm vào ông Kim Jong Un. Ngay cả khi nhà lãnh đạo bị loại bỏ, kho vũ khí hạt nhân vẫn sẽ tự động khai hỏa trả đũa.

Ngoài quy định trên, hiến pháp cũng được điều chỉnh theo hướng, loại bỏ các điều khoản liên quan đến thống nhất Triều Tiên; Mở rộng định nghĩa lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên; Nhấn mạnh răn đe hạt nhân là yếu tố cốt lõi trong chính sách quốc gia.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu leo thang sau cuộc chiến Mỹ–Iran, dẫn đến cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao. Bình Nhưỡng coi đây là minh chứng cho nguy cơ lãnh đạo quốc gia có thể bị ám sát, từ đó hợp thức hóa chính sách đáp trả hạt nhân.

Kim Jong-un, đang thị sát một khẩu pháo mới, được cho là đang lo sợ cho tính mạng của mình sau khi nhà lãnh đạo tối cao của Iran bị Mỹ và Israel ám sát. Ảnh: The Telegraph

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng nhấn mạnh sự hợp tác quân sự ba bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản là “mối đe dọa tồi tệ nhất” đối với an ninh của Triều Tiên, qua đó biện minh cho việc tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân.

Việc sửa đổi hiến pháp lần này cho thấy Triều Tiên kiên quyết bác bỏ mọi yêu cầu phi hạt nhân hóa từ Mỹ và các đồng minh phương Tây, đồng thời khẳng định chiến lược hạt nhân là nền tảng bảo vệ chế độ.

Nhật Lệ

Nguồn: New York Post, The Telegraph