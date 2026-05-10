Xử phạt 180 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, Doanh nghiệp tư nhân Đ.L, có địa chỉ tại Thôn 3, xã Lam Sơn vừa bị xử phạt số tiền 180 triệu đồng.

Đội QLTT số 6 kiểm tra phát hiện sản phẩm dây chuyền vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, Chi cục QLTT Thanh Hóa phối hợp cùng Công an xã Lam Sơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Doanh nghiệp tư nhân Đ.L, có địa chỉ tại Thôn 3, xã Lam Sơn, do ông C.H.Đ làm chủ.

Kết quả kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp trên đã có hành vi kinh doanh hàng hóa là dây chuyền vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Căn cứ hồ sơ vụ việc và xác định vụ việc vượt thẩm quyền, đơn vị đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Đ.L về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền xử phạt 180 triệu đồng. Đồng thời tịch thu tang vật vi phạm là 2 dây chuyền vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan chức năng thông báo quyết định xử phạt 180 triệu đồng đối với Doanh nghiệp tư nhân Đ.L.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 6 xác định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, giám sát chặt chẽ địa bàn. Mục tiêu trọng tâm là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kinh doanh hàng giả, hàng hóa nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc hoặc gian lận thương mại đối với mặt hàng vàng, góp phần ổn định thị trường và niềm tin cho người tiêu dùng.

Thanh Thảo