Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Xử phạt 180 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thanh Thảo
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, Doanh nghiệp tư nhân Đ.L, có địa chỉ tại Thôn 3, xã Lam Sơn vừa bị xử phạt số tiền 180 triệu đồng.

Xử phạt 180 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, Doanh nghiệp tư nhân Đ.L, có địa chỉ tại Thôn 3, xã Lam Sơn vừa bị xử phạt số tiền 180 triệu đồng.

Xử phạt 180 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đội QLTT số 6 kiểm tra phát hiện sản phẩm dây chuyền vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, Chi cục QLTT Thanh Hóa phối hợp cùng Công an xã Lam Sơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Doanh nghiệp tư nhân Đ.L, có địa chỉ tại Thôn 3, xã Lam Sơn, do ông C.H.Đ làm chủ.

Kết quả kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp trên đã có hành vi kinh doanh hàng hóa là dây chuyền vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Căn cứ hồ sơ vụ việc và xác định vụ việc vượt thẩm quyền, đơn vị đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Đ.L về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền xử phạt 180 triệu đồng. Đồng thời tịch thu tang vật vi phạm là 2 dây chuyền vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Xử phạt 180 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cơ quan chức năng thông báo quyết định xử phạt 180 triệu đồng đối với Doanh nghiệp tư nhân Đ.L.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 6 xác định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, giám sát chặt chẽ địa bàn. Mục tiêu trọng tâm là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kinh doanh hàng giả, hàng hóa nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc hoặc gian lận thương mại đối với mặt hàng vàng, góp phần ổn định thị trường và niềm tin cho người tiêu dùng.

Thanh Thảo

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Doanh nghiệp #Kinh doanh #QLTT #Vàng #xuất xứ #xã Lam Sơn #xử phạt #Hàng hóa không rõ nguồn gốc #Lực lượng chức năng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố, bắt giam lãnh đạo xã và nhà thầu

Khởi tố, bắt giam lãnh đạo xã và nhà thầu

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nhị, nguyên Chủ tịch UBND xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (cũ), nay là xã Văn Phú; Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH...
Ngăn chặn hàng giả “len lỏi” vào thị trường

Ngăn chặn hàng giả “len lỏi” vào thị trường

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, tình hình vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn phường Bỉm Sơn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, đặc biệt là sự gia tăng của các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh