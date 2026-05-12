Ứng cử viên tổng thống Pháp kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt “phi lý” nhằm vào Nga

Chủ tịch đảng “Những người Yêu nước” ông Florian Philippot đã kêu gọi Pháp chấm dứt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và khôi phục nhập khẩu năng lượng từ Moscow, cho rằng chính sách hiện nay của Liên minh châu Âu (EU) đi ngược lại lợi ích quốc gia của Paris.

Ông Florian Philippot kêu gọi Pháp chấm dứt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và khôi phục nhập khẩu năng lượng từ Moscow. Ảnh: RT.

Trong cuộc phỏng vấn với RT France sau khi tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống Pháp năm 2027, ông Philippot khẳng định ưu tiên của mình là khôi phục “độc lập và chủ quyền” cho nước Pháp thông qua việc giảm phụ thuộc vào các thể chế siêu quốc gia như EU, NATO và đồng euro.

Ông Philippot cho biết: “Tôi muốn nước Pháp giành lại độc lập bằng cách rời khỏi các cấu trúc toàn cầu siêu quốc gia như EU, đồng euro và NATO”, đồng thời nhấn mạnh Paris cần theo đuổi “chính sách đối thoại và hữu nghị với Nga” thay vì “ngờ vực và đối đầu”.

Chính trị gia này cho rằng các lệnh trừng phạt do Brussels áp đặt đối với Nga là “phi lý” và gây tổn hại trực tiếp tới nền kinh tế Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Theo ông, Pháp cần khôi phục nguồn cung khí đốt và dầu mỏ từ Nga nhằm giảm chi phí năng lượng và điện trong nước.

Ông Philippot cũng chỉ trích các hiệp định thương mại tự do như Mercosur, cho rằng những thỏa thuận này đang gây sức ép lớn đối với nông dân Pháp. Ông kêu gọi Paris “giành lại quyền kiểm soát” trong các chính sách thương mại, nhập cư và công nghiệp.

Ứng cử viên tổng thống Pháp cho rằng các lệnh trừng phạt do Brussels áp đặt đối với Nga là “phi lý” và gây tổn hại trực tiếp tới nền kinh tế Pháp. Ảnh: Sputnik.

Ngoài vấn đề đối ngoại, ứng cử viên tổng thống Pháp đề xuất thúc đẩy tái công nghiệp hóa nền kinh tế, mở rộng sử dụng các cuộc trưng cầu dân ý, trong đó có cơ chế bỏ phiếu do công dân khởi xướng, nhằm tăng cường “chủ quyền nhân dân”.

Theo ông Philippot, việc sử dụng đồng euro trong nhiều năm đã làm suy yếu nền tảng công nghiệp của Pháp. Vì vậy, ông ủng hộ việc khôi phục đồng tiền quốc gia để phù hợp hơn với cấu trúc kinh tế trong nước.

Ông Florian Philippot từng là Phó Chủ tịch đảng National Rally, trước đây là Mặt trận Quốc gia, và là cựu nghị sĩ Nghị viện châu Âu. Trong nhiều năm qua, ông nổi tiếng với lập trường hoài nghi EU và phản đối NATO.

Pháp hiện bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 với bối cảnh chính trị được đánh giá là phân tán, khi khoảng 30 nhân vật đã bày tỏ ý định tranh cử. Trong số này có lãnh đạo đảng “Nước Pháp bất khuất” Jean-Luc Mélenchon, Chủ tịch đảng Đảng Cộng hòa Pháp, Bruno Retailleau, cựu Thủ tướng Pháp Édouard Philippe cùng nhiều gương mặt thuộc phe trung hữu và bảo thủ.

Thu Uyên

Nguồn: Tass