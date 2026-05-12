Ông Trump: Thỏa thuận đình chiến Mỹ - Iran đang “hấp hối”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều tuần giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực, nhưng đang ở trong tình trạng “được duy trì một cách mong manh”, cho thấy Washington sẽ tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao với Tehran dù đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 11 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 11/5, Tổng thống Trump nói: “Tôi muốn nói rằng lệnh ngừng bắn đang phải duy trì sự sống một cách mong manh”, đồng thời mô tả thỏa thuận đình chiến hiện tại là "yếu ớt đến mức không thể tin nổi."

Nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa chỉ trích phản hồi mới nhất của Iran đối với kế hoạch hòa bình của Nhà Trắng mà ông đã bác bỏ một ngày trước đó, gọi đó là điều “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa Washington và Tehran cũng sẽ bao gồm việc yêu cầu Iran cam kết chấm dứt việc theo đuổi chương trình hạt nhân.

Tổng thống Trump cáo buộc Iran đã thay đổi lập trường về việc từ bỏ uranium làm giàu và cho phép Mỹ đưa số vật liệu này ra khỏi lãnh thổ Iran. Ông Trump nói với các phóng viên: “Hai ngày trước họ đã đồng ý. Nhưng sau đó họ đổi ý vì điều đó không được ghi vào văn bản”.

Ông Trump cho biết phía Iran từng nói với ông rằng Mỹ có thể lấy số uranium được chôn vùi dưới đống đổ nát sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025, nhưng Washington sẽ phải tự tiến hành việc đưa số vật liệu này ra ngoài. Ông Trump nói: “Địa điểm đó đã bị phá hủy nghiêm trọng đến mức chỉ có một hoặc hai quốc gia trên thế giới có khả năng xử lý việc này”.

Iran hiện chưa công khai đồng ý từ bỏ làm giàu uranium, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình. Ảnh: Reuters.

Cũng trong ngày 12/5, trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc khởi động trở lại Chiến dịch Tự do, một hoạt động quân sự của Mỹ nhằm hỗ trợ dẫn đường cho các tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz, với quy mô mở rộng hơn. Tuy nhiên, ông Trump cho biết hiện chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra về việc tái triển khai chiến dịch này.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua