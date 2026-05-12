Mỹ công khai vị trí tàu ngầm hạt nhân tại Gibraltar, gây sức ép với Iran

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đã cập cảng Gibraltar, vùng lãnh thổ thuộc Anh. Việc công khai vị trí của một tàu ngầm vốn thường hoạt động bí mật được đánh giá là động thái hiếm thấy. Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Iran, cho rằng đề xuất này “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Quân đội Mỹ triển khai tàu ngầm USS Alaska (SSBN-732) đến vùng lãnh thổ Gibraltar của Anh.

Trong một thông cáo báo chí ngày 11/5, Quân đội Mỹ cho biết một tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio đã được triển khai tới Gibraltar, vùng lãnh thổ của Anh gần bờ biển Tây Ban Nha. Dù quân đội Mỹ không công bố tên tàu, truyền thông quốc tế cho biết đây là tàu USS Alaska (SSBN-732).

Tàu ngầm tên lửa hạt nhân chiến lược này, còn được gọi với biệt danh “Boomer”, có chiều dài khoảng 171 m, lượng giãn nước khi lặn khoảng 18.750 tấn. Tàu có thể hoạt động dưới biển sâu trong nhiều tháng mà không cần nổi lên và rất khó bị phát hiện nhờ độ ồn thấp. Tàu có khả năng mang tối đa 24 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) với tầm bắn vượt 12.000 km. Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả lớp Ohio là “lực lượng hạt nhân có khả năng sống sót cao nhất”.

Vị trí hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân chiến lược như USS Alaska được xếp vào hàng “bí mật quốc gia”. Tên lửa Trident II D5 được trang bị trên tàu có tầm bắn rất xa và ngay cả từ Gibraltar cũng có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ Iran. Khoảng cách đường thẳng từ Gibraltar tới Iran vào khoảng 5.000 km.

Lầu Năm Góc công bố vị trí của một tàu ngầm Mỹ có khả năng phóng tên lửa hạt nhân, một động thái hiếm hoi trong bối cảnh cuộc chiến với Iran vẫn đang tiếp diễn. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Việc Lầu Năm Góc công khai vị trí tàu ngầm được xem là động thái chiến lược nhằm gây sức ép với Iran, phát đi thông điệp rằng “một cuộc tấn công hạt nhân có thể diễn ra bất cứ lúc nào”. Theo giới phân tích, đây không phải là đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trên thực tế mà là công cụ gây áp lực, hàm ý rằng nếu Iran không tích cực tham gia đàm phán, toàn bộ lãnh thổ nước này vẫn nằm trong tầm tấn công.

Thông tin trên được công bố sau khi Iran gửi đề xuất ngừng bắn tới Mỹ. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Tôi không thích điều đó - Hoàn toàn không thể chấp nhận”.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun