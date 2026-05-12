Ukraine và Đức thúc đẩy hợp tác công nghệ quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và Đức mới đây đã ký tuyên bố chung về việc triển khai chương trình hợp tác phát triển công nghệ quốc phòng và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quân sự, sau cuộc gặp tại Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ký thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước tại Kiev, Ukraine ngày 11/5/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov, Đức sẽ tài trợ cho các chương trình phát triển năng lực quốc phòng của Ukraine, đồng thời hỗ trợ các đơn vị tác chiến sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine. Hai bên cũng đã bắt đầu triển khai công tác chuẩn bị trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về UAV.

Phía Ukraine đánh giá Đức hiện là quốc gia hỗ trợ an ninh lớn nhất cho Kiev, chiếm khoảng một phần ba tổng viện trợ dành cho nước này. Kiev đồng thời bày tỏ cảm ơn Berlin về sự phối hợp trong các lĩnh vực quốc phòng then chốt, đặc biệt là phòng không.

Thông qua nền tảng Brave Germany, Đức dự kiến hỗ trợ các nhà phát triển công nghệ quốc phòng tiên tiến. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết các doanh nghiệp sở hữu sản phẩm tiềm năng sẽ được hỗ trợ tài chính để thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ trong điều kiện thực tế.

Tháng 4/2026, ông Mykhailo Fedorov và ông Boris Pistorius đã ký thỏa thuận trao đổi dữ liệu quốc phòng. Nội dung hợp tác bao gồm phân tích hiệu quả hoạt động của các hệ thống pháo tự hành PzH 2000, RCH 155 và hệ thống phòng không IRIS-T dựa trên dữ liệu chiến đấu thực tế.

Máy bay không người lái ‘Demon” của Ukraine . Ảnh: Defencemirror.

Ngoài ra, Đức đã đạt thỏa thuận với công ty quốc phòng Diehl về việc cung cấp thêm các bệ phóng cho hệ thống phòng không IRIS-T. Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy sản xuất UAV tầm trung và tầm xa, đồng thời dự kiến thành lập liên doanh để cung cấp hàng nghìn UAV cho Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, Romania cũng quyết định đầu tư vào hoạt động sản xuất UAV chung với Ukraine trên lãnh thổ Romania. Thông tin được Ngoại trưởng Romania Oana-Silvia Țoiu công bố trước thềm cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU).

Theo bà Oana-Silvia Țoiu, Romania đang tập trung tăng cường năng lực phòng không nhằm bảo đảm nguồn cung liên tục các phương tiện cần thiết cho hoạt động phòng vệ của Ukraine, sau một số vụ mảnh vỡ UAV rơi xuống lãnh thổ Romania thời gian gần đây.

Thanh Hằng

Nguồn: Defencemirror. Kiev Independent.