Thanh Hóa chuẩn bị đón đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 13/5

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 13/5, khu vực vùng núi của tỉnh có khả năng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Đến ngày 14/5, nắng nóng có thể mở rộng ra nhiều nơi trên địa bàn toàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trưa 11/5, thời tiết khu vực vùng núi Thanh Hóa có nắng, nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 30-31,7 độ C, độ ẩm tương đối từ 60-70%. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng, từ ngày 13/5, các huyện trung du và miền núi như: Mường Lát, Quan Sơn, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh và Triệu Sơn có thể ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 55-65%. Thời gian nắng nóng tập trung trong khoảng từ 12 đến 16 giờ hằng ngày.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp có thể gây say nắng, sốc nhiệt, mất nước, làm gia tăng các bệnh tim mạch, huyết áp và hô hấp, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời. Đồng thời, nhu cầu sử dụng điện tăng cao làm gia tăng nguy cơ quá tải, cháy nổ thiết bị điện; nguy cơ cháy rừng và cháy tại khu dân cư cũng ở mức cao.

Ngành khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 12 đến 16 giờ nếu không cần thiết; uống đủ nước, bổ sung điện giải, mặc trang phục chống nắng khi ra ngoài; bố trí thời gian lao động hợp lý, tránh làm việc quá sức dưới trời nắng. Cùng với đó, cần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, kiểm tra các thiết bị điện và chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt tại khu vực rừng và khu dân cư.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C so với nhiệt độ dự báo, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông và đường nhựa.

LP