Tổng thống Putin cảnh báo “kịch bản Ukraine” nếu Armenia gia nhập EU

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra những tuyên bố đáng chú ý về tương lai quan hệ Nga-Armenia, đồng thời cảnh báo Yerevan về những hậu quả nếu lựa chọn đi theo con đường của Ukraine để gia nhập Liên minh Châu Âu (EU). Đây là dấu hiệu cho thấy Nam Caucasus đang trở thành điểm nóng địa chính trị mới, với Armenia đứng trước lựa chọn chiến lược giữa Nga và EU.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại Điện Kremlin . Ảnh : Getty Images

Phát biểu tại buổi họp báo tại Moscow ngày 10/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Armenia không thể vừa thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) do Nga dẫn dắt, vừa gia nhập EU. Ông nhấn mạnh sự khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật và hải quan sẽ khiến việc duy trì cả hai là “bất khả thi”.

Ông Putin nói :“Nếu Armenia quyết định gia nhập EU, chúng tôi đề xuất một cuộc ly hôn văn minh và đôi bên cùng có lợi”

Nhà lãnh đạo Nga đã trực tiếp so sánh nỗ lực hội nhập châu Âu của Armenia với tình hình Ukraine trước đây. Ông Putin nhấn mạnh rằng xung đột tại Ukraine hiện nay bắt nguồn từ chính nỗ lực thắt chặt quan hệ với EU của Kyiv, dẫn đến các biến cố chính trị và quân sự kéo dài.

Ông Putin phát biểu: “Chúng ta hiện đang chứng kiến mọi thứ diễn ra theo hướng Ukraine. Nhưng tất cả bắt đầu từ đâu? Từ việc Ukraine nỗ lực gia nhập EU”. Lãnh đạo Nga cho rằng những bước đi tương tự của Yerevan có thể dẫn đến những hệ lụy phức tạp cho khu vực Nam Caucasus.

Để giải quyết tình trạng căng thẳng hiện nay, ông Putin đề xuất chính quyền Yerevan nên tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý càng sớm càng tốt. Theo quan điểm của Điện Kremlin, việc người dân Armenia trực tiếp quyết định giữa việc hội nhập EU hay duy trì vị thế trong các khối do Nga dẫn đầu sẽ giúp Moscow đưa ra các “kết luận thích hợp”.

Tổng thống Nga cũng đề nghị đưa vấn đề của Armenia ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Đây là động thái cho thấy Moscow sẵn sàng sử dụng các đòn bẩy kinh tế để buộc Armenia phải cân nhắc lại lộ trình của mình.

Trước đó, vào năm 2025, Quốc hội Armenia đã thông qua luật khởi động quá trình gia nhập EU, một bước đi gây rạn nứt sâu sắc với Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) và EAEU. Phía Nga từng cảnh báo sẽ xem xét lại toàn bộ quan hệ kinh tế nếu Yerevan tiếp tục theo đuổi con đường hội nhập phương Tây.

Từ trái sang, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại buổi họp báo kết thúc trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh EU-Armenia tại Phủ Tổng thống ở Yerevan, Armenia, thứ Ba, ngày 5 tháng 5 năm 2026. Ảnh AP

Ngày 4/5, Armenia đã đón tiếp hàng chục nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu (EPC). Một hội nghị thượng đỉnh riêng biệt giữa EU và Armenia sau đó đã được tổ chức tại thủ đô Yerevan vào 5/5

Sau cả hai hội nghị thượng đỉnh, Nga đã triệu tập đại sứ Armenia để khiển trách về việc tiếp đón ông Zelensky.

Hiện tại, chính quyền Armenia vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất trưng cầu dân ý của ông Putin. Tuy nhiên, những tuyên bố này một lần nữa khẳng định sự mong manh trong quan hệ giữa Moscow và Yerevan, đồng thời đặt khu vực Nam Caucasus trước những biến động địa chính trị khó lường trong năm 2026.

Nhật Lệ

Nguồn: Kyivpost, Euractiv