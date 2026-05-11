Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Đổi mới công tác Tuyên giáo, Dân vận - phải lấy hiệu quả thực tiễn và sự đồng thuận của Nhân dân làm thước đo

Làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy vào sáng nay 11/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu công tác Tuyên giáo, Dân vận trong giai đoạn mới phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng thực chất, hiệu quả; nâng cao năng lực nắm bắt, dự báo và định hướng dư luận xã hội; chủ động quản trị thông tin, truyền thông chính sách; không để khoảng trống thông tin trước những vấn đề Nhân dân quan tâm. Đồng thời nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt nghị quyết phải được đo bằng kết quả vận dụng vào thực tiễn, bằng chuyển biến cụ thể trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Trường Chính trị tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trình bày báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo, Dân vận từ đầu năm 2026 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2026.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trình bày tại buổi làm việc và các ý kiến phát biểu đều đánh giá: Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã nỗ lực, cố gắng, tham mưu triển khai toàn diện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Trong đó, nổi bật là: Ban đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, kịp thời việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai đồng bộ, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tiếp tục được phát huy, giữ vững ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công tác văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng được chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định, định hướng kịp thời, triển khai phù hợp, sát thực tế, khơi dậy niềm tự hào, ý chí, khát vọng phát triển quê hương Thanh Hóa.

Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực; việc nắm bắt tình hình Nhân dân, công nhân lao động, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có đạo được quan tâm thực hiện; qua đó, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến cũng đã thẳng thắn chỉ ra công tác Tuyên giáo và Dân vận của tỉnh còn những hạn chế cần khắc phục để thực hiện nhiệm vụ một cách toàn diện hơn, trước yêu cầu mới, cao hơn. Trong đó đề nghị đội ngũ cán bộ Tuyên giáo và Dân vận cần chủ động nắm bắt, dự báo, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nhạy bén hơn, nhất là trước các vấn đề mới, khó, nhạy cảm phát sinh từ thực tiễn.

Nội dung, phương thức tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận, phù hợp từng nhóm đối tượng. Công tác dân vận, dân vận chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở cần đi vào chiều sâu, gắn với lắng nghe, đối thoại và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Không để khoảng trống thông tin trước các vấn đề dư luận quan tâm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đạt được; đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ Ban cần nhận diện đầy đủ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy các giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Tuyên giáo và Dân vận trong tình hình mới.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và học tập nghị quyết theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận, sát thực tiễn, khắc phục tình trạng hình thức. Trọng tâm là tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và hệ thống 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập nghị quyết; khắc phục tình trạng hình thức, nhận thức chưa gắn với hành động và chưa được đo bằng kết quả vận dụng vào thực tiễn, nhằm chuyển biến cụ thể trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu nâng cao năng lực nắm bắt, dự báo và định hướng dư luận xã hội; xây dựng hệ thống nắm bắt dư luận nhiều tầng, nhiều kênh; chủ động quản trị thông tin, truyền thông chính sách; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, địa phương, đơn vị trong cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền và phản hồi dư luận xã hội. Đặc biệt, đồng chí yêu cầu không để khoảng trống thông tin đối với những vấn đề Nhân dân, báo chí và dư luận quan tâm, nhất là các nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, môi trường và an ninh trật tự.

Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác dân vận

Về công tác dân vận, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, bám địa bàn, bám dân, bám từng vụ việc cụ thể; tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh cần lấy sự hài lòng, đồng thuận và niềm tin của Nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác dân vận; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội; nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; chủ động lan tỏa thông tin tích cực, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cho “cái đúng, cái tốt, cái đẹp trở thành dòng chủ lưu trong đời sống xã hội”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bảo đảm vững về chính trị, chắc chuyên môn, sâu sát thực tiễn, có kỹ năng nắm bắt dư luận, đối thoại, xử lý tình huống và đấu tranh trên không gian mạng.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các mục tiêu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Minh Hiếu