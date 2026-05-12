Mỹ - Hàn tái định hình liên minh quân sự thích ứng với môi trường an ninh toàn cầu

Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm hiện đại hóa liên minh quân sự song phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề an ninh then chốt, bao gồm chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON), tăng chi tiêu quốc phòng và đối phó các thách thức khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back (trái) và người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth tại Lầu Năm Góc ngày 11/5. Ảnh: AP.

Nội dung trên được thống nhất trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Lầu Năm Góc ngày 11/5. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo quốc phòng hai nước kể từ Hội nghị Tham vấn An ninh Mỹ - Hàn tổ chức tại Seoul hồi tháng 11 năm ngoái.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Hegseth cho rằng liên minh Mỹ - Hàn đang ở “thời điểm then chốt”, nhấn mạnh cả hai nước cần tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp bảo vệ các lợi ích an ninh cốt lõi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng viện dẫn chiến dịch quân sự “Epic Fury” mà chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến hành nhằm vào Iran như minh chứng cho quyết tâm của Washington trong việc đối phó các mối đe dọa và bảo vệ lợi ích chiến lược. Ông Hegseth kêu gọi các đồng minh sát cánh cùng Mỹ trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng bất ổn.

Theo thông cáo chung sau cuộc hội đàm, hai bên cũng đã thảo luận về hiện đại hóa liên minh, trong đó có việc điều chỉnh vai trò và trách nhiệm của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, đồng thời mở rộng đóng góp quốc phòng của Seoul. Ông Hegseth đánh giá những nỗ lực tăng ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc và vai trò chủ động hơn của Seoul trong bảo vệ bán đảo Triều Tiên là “hình mẫu chia sẻ gánh nặng” mà Washington mong muốn các đồng minh khác noi theo.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cho biết Seoul đang đẩy mạnh tăng chi tiêu quốc phòng, củng cố các năng lực quân sự trọng yếu và hướng tới đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh bán đảo Triều Tiên.

Hai bên cũng trao đổi về tiến trình chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ sang Hàn Quốc. Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn hoàn tất việc tiếp nhận quyền chỉ huy trong nhiệm kỳ hiện nay. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh việc chuyển giao phải dựa trên các điều kiện thực tế thay vì một mốc thời gian cụ thể nhằm tránh làm suy giảm khả năng răn đe của liên minh.

Giới quan sát cho rằng cuộc hội đàm mới nhất giữa bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn phản ánh nỗ lực của cả Seoul và Washington trong việc tái định hình liên minh quân sự để thích ứng với môi trường an ninh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Ngọc Liên

Nguồn: Yonhap/Chosun daily