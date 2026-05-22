Trung Quốc cảnh báo trả đũa nếu EU áp thêm hạn chế thương mại

Trung Quốc ngày 21/5 cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn nếu Liên minh châu Âu EU tiến hành áp đặt các hạn chế thương mại mới nhằm vào hàng hóa Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông đặt câu hỏi mang tính phản biện rằng, nếu chỉ dựa vào thặng dư thương mại để quy kết “dư thừa công suất”, thì liệu các mặt hàng ô tô, dược phẩm, rượu vang và mỹ phẩm xuất khẩu của EU cũng có thể bị coi là đang dư thừa công suất hay không.

Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, Bắc Kinh đã nhiều lần nêu rõ lập trường về vấn đề này. Ông cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa, các bên cần tôn trọng quy luật kinh tế và nguyên tắc thị trường, đồng thời nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn diện và dài hạn.

Theo phía Trung Quốc, nếu EU xây dựng công cụ thương mại mới với mục tiêu nhắm vào Bắc Kinh dưới danh nghĩa giải quyết tình trạng dư thừa công suất, thì thực chất đây là nỗ lực nhằm che giấu khó khăn công nghiệp nội khối và kiềm chế cạnh tranh từ bên ngoài. Động thái này không chỉ gây tổn hại quan hệ kinh tế - thương mại Trung Quốc - EU mà còn làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu, cuối cùng sẽ phản tác dụng đối với chính ngành công nghiệp châu Âu”.

Bắc Kinh đồng thời kêu gọi EU quay trở lại con đường đối thoại và tham vấn, thay vì áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp và hàng hóa Trung Quốc. Ông cảnh báo: “Nếu EU vẫn khăng khăng thúc đẩy công cụ mới và áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm vào doanh nghiệp hoặc sản phẩm Trung Quốc, Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đáp trả”.

Thời gian gần đây, EU liên tiếp triển khai nhiều biện pháp bị Bắc Kinh xem là mang tính bảo hộ thương mại nhằm vào Trung Quốc. Trong số này có cuộc điều tra liên quan công ty công nghệ an ninh Nuctech, Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp và đề xuất sửa đổi Đạo luật An ninh mạng của EU.

Thanh Giang

Nguồn: Straitstimes, Bloomberg.