Trung Quốc: Mỹ hoàn thuế quan là bước đi tích cực trong quá trình khắc phục sai lầm

Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây cho biết, động thái của Mỹ hoàn trả một số khoản thuế quan là bước đi tích cực trong quá trình khắc phục những sai lầm trước đó.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền đã đưa ra nhận định trên khi trả lời câu hỏi liên quan đến việc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ bắt đầu triển khai hoàn thuế từ ngày 20/4.

Theo người phát ngôn, Trung Quốc luôn phản đối mọi hình thức áp dụng các biện pháp thuế quan đơn phương.

Các biện pháp đơn phương của phía Mỹ, như áp thuế đối ứng và thuế liên quan đến fentanyl, không chỉ vi phạm các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế mà còn không phù hợp với luật pháp trong nước của Mỹ, gây ảnh hưởng tiêu cực tới trật tự kinh tế và thương mại toàn cầu, đồng thời không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào.

Người phát ngôn cũng cho biết các khoản thuế này được cơ quan hải quan Mỹ trực tiếp thu từ các nhà nhập khẩu của Mỹ và cuối cùng do người tiêu dùng Mỹ gánh chịu. Bà khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc chủ động trao đổi với các bên liên quan trên cơ sở tình hình thực tế, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trước đó, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ chính thức triển khai hệ thống hoàn trả 166 tỷ USD tiền thuế quan cho các doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ, dự kiến bắt đầu từ ngày 20/4 tới. Đây là khoản thuế đã bị Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố là bất hợp pháp hồi tháng Hai vừa qua.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.