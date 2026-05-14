Đối thoại Quốc phòng Tích hợp Hàn Quốc - Mỹ: thảo luận định hướng phát triển liên minh

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây thông báo, Seoul và Washington đã tiến hành cuộc họp Đối thoại Quốc phòng Tích hợp Hàn Quốc - Mỹ (KIDD) cấp thứ trưởng tại thủ đô Washington D.C nhằm thảo luận định hướng phát triển liên minh song phương, trong đó có vấn đề chuyển giao Quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON).

Trong bức ảnh do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp, một phái đoàn Hàn Quốc do ông Kim Hong-cheol (phải), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách chính sách, dẫn đầu đã gặp gỡ ông John Noh (trái), Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và các quan chức khác trong cuộc Đối thoại Quốc phòng Tích hợp Hàn Quốc – Mỹ tại Washington, DC ngày 13/5/2026. Ảnh: Yonhap

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc họp KIDD diễn ra trong hai ngày 13-14/5 với sự tham dự của các quan chức quốc phòng cấp cao hai nước, trong đó có Tổng Giám đốc Chính sách Quốc phòng Hàn Quốc Kim Hong-cheol và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ John Noh.

Hai bên đã đánh giá hợp tác quốc phòng song phương, trao đổi các biện pháp tăng cường thế trận phòng thủ chung và nhất trí thúc đẩy triển khai các thỏa thuận quốc phòng đã đạt được trước đó. Hai nước cũng khẳng định KIDD tiếp tục là cơ chế tham vấn quan trọng nhằm củng cố liên minh Hàn Quốc - Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố chung sau đối thoại không đề cập cụ thể tới vấn đề chuyển giao OPCON.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Washington. Ảnh: NK News

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back, sau cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Washington, cho biết hai nước nhất trí thúc đẩy chuyển giao OPCON trong thời gian sớm nhất, song phía Mỹ vẫn có “một số quan điểm khác biệt” về vấn đề này.

Ngoài OPCON, hai bên cũng được cho là đã trao đổi về hợp tác phát triển tàu ngầm hạt nhân và kế hoạch điều chỉnh cơ chế quản lý Khu phi quân sự (DMZ), hiện thuộc quyền kiểm soát của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.

Được thành lập từ năm 2011, KIDD là cơ chế tham vấn quốc phòng cấp cao giữa Hàn Quốc và Mỹ, được tổ chức định kỳ nhằm điều phối chính sách an ninh và chuẩn bị cho các cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng giữa hai nước.

Trong một diễn biến liên quan, phía Hàn Quốc cho biết đang xem xét khả năng tham gia các sáng kiến an ninh hàng hải do Mỹ đề xuất nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại khu vực eo biển Hormuz.

Minh Phương

Nguồn: Yonhap, Arrirang