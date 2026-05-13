Top 3 loa Bluetooth JBL có dải Bass mạnh mẽ, nội lực, bùng nổ mọi giác quan

Đối với dòng loa JBL, các thiết bị sở hữu dải Bass mạnh mẽ, nội lực thường tạo được ấn tượng tốt đến người mua. Vậy sản phẩm nào có thể đáp ứng được các tiêu chí kể trên? Bài viết dưới đây sẽ liệt kê một số thiết bị âm thanh phù hợp với mức giá hợp lý.

Trên thị trường hiện nay có nhiều thiết bị loa JBL với mức giá và mẫu mã đa dạng. Phần tiếp theo của bài viết sẽ liệt kê và phân tích ưu điểm của 3 dòng JBL Bluetooth tiêu biểu với hiệu suất và chất lượng âm thanh bùng nổ.

Loa Bluetooth JBL PartyBox Ultimate

JBL PartyBox Ultimate là dòng thiết bị “flagship” trong series PartyBox. Sản phẩm nổi bật với thiết kế to lớn cùng hiệu ứng đèn Led đa sắc. Ngoài ra, chất lượng âm thanh của thiết bị cũng đạt được hiệu suất vô cùng ấn tượng. Một số điểm mạnh tiêu biểu của dòng loa bluetooth JBL này bao gồm:

Với công suất lên đến 1100W RMS, JBL PartyBox Ultimate mang lại sức mạnh âm thanh ấn tượng so với các thiết bị khác về sức mạnh uy lực của âm thanh.

JBL PartyBox Ultimate sở hữu hệ thống loa 3 đường tiếng hiện đại.

Công nghệ Original JBL Pro Sound được tích hợp mang lại khả năng tái tạo âm thanh trong trẻo, giúp chất lượng âm thanh thêm sống động.

Đây là một trong những dòng PartyBox được trang bị kết nối Wi-Fi 6 hỗ trợ phát nhạc online trên các nền tảng nghe nhạc số.

Hệ thống ánh sáng RGB bao phủ toàn diện mặt trước và phần tay cầm của sản phẩm mang lại những màn trình diễn ánh sáng đầy rực rỡ.

Sản phẩm còn có chức năng kết nối được nhiều thiết bị phát âm cùng lúc giúp đồng bộ âm thanh cho toàn bộ phòng tiệc.

Thiết bị hỗ trợ cổng kết nối micro và guitar cho phép người dùng hòa mình vào không gian âm nhạc như một người nghệ sĩ thực thụ.

JBL PartyBox Ultimate - Lựa chọn cho bữa tiệc sôi động

Với những điểm mạnh như trên, sản phẩm sẽ là sự lựa chọn vô cùng lý tưởng cho các bữa tiệc âm nhạc, ánh sáng sôi động. Trên thị trường hiện nay không có nhiều thiết bị âm thanh kết nối Bluetooth thể hiện được những điểm mạnh đa dạng như loa JBL PartyBox Ultimate.

Loa Bluetooth JBL Boombox 4

Với ngân sách dưới 15 triệu đồng, người dùng cũng có thể cân nhắc dòng Bluetooth JBL Boombox 4. Dù giá thành phải chăng hơn khá nhiều so với JBL PartyBox Ultimate và thiết kế cũng nhỏ gọn hơn, sản phẩm vẫn mang đến những nâng cấp nổi bật cho người sử dụng, bao gồm:

Sản phẩm được tích hợp công nghệ Ai Sound Boost mang lại cho người nghe trải nghiệm âm nhạc mạnh mẽ, sống động.

Thiết bị có thời lượng phát nhạc liên tục khoảng 28 giờ ở điều kiện thường và có thể lên đến 34 giờ khi kích hoạt tính năng JBL Playtime Boost.

Công nghệ Bluetooth 5.4 giúp quá trình ghép nối sản phẩm với các thiết bị thông minh diễn ra nhanh chóng và duy trì đường truyền ổn định.

Sản phẩm sở hữu chuẩn kháng bụi và nước IP68 mang lại sự an tâm cho người dùng khi sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau

JBL Boombox 4 đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68

Loa Bluetooth JBL Authentics 300

Nếu người dùng muốn tiết kiệm ngân sách hơn, loa JBL Bluetooth Authentics 300 sẽ là thiết bị phù hợp cho phân khúc giá 10 triệu. Dù Authentics 300 sở hữu thiết kế đơn giản, ít nổi bật hơn hai sản phẩm trên, chất lượng và hiệu suất âm thanh của thiết bị vẫn rất ấn tượng. Dưới đây là một số điểm mạnh tiêu biểu của sản phẩm:

Thiết kế mang phong cách cổ điển, tô điểm sự sang trọng cho không gian trong nhà.

Công suất 100W của loa JBL mang lại trải nghiệm âm thanh lý tưởng cho các hoạt động giải trí, âm nhạc trong gia đình.

Thiết bị còn được trang bị màng rung cộng hưởng, góp phần cải thiện độ sâu và lực của dải âm bass.

Sản phẩm còn được tích hợp các trợ lý ảo thông minh như Google Assistant hay Amazon Alexa, giúp người dùng có thể điều khiển bằng giọng nói.

Thiết bị còn hỗ trợ thêm tính năng truyền phát qua Wi-Fi, giúp người dùng đa dạng hóa trải nghiệm nghe từ nhạc số, Podcast cho đến đài Radio.

Phong cách thiết kế cổ điển tạo nên điểm nhấn cho thiết bị

Bài viết trên đã trình bày cho người dùng các mẫu loa JBL Bluetooth nổi bật với khả năng tái tạo âm Bass ấn tượng, bùng nổ mọi giác quan. Mỗi thiết bị đều mang lại nét đặc trưng riêng từ thiết kế cho đến âm thanh phát ra. Chính vì vậy, người dùng nên trải nghiệm trực tiếp cả ba sản phẩm để đưa ra quyết định mua phù hợp.