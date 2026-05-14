Tân chủ tịch FED với tham vọng cải tổ sâu rộng

15 năm sau khi rời khỏi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để phản đối chương trình mua trái phiếu quy mô lớn, ông Kevin Warsh đã quay trở lại ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới trên cương vị Chủ tịch Fed với tham vọng cải tổ sâu rộng chính sách tiền tệ, chiến lược truyền thông cũng như cách thức điều hành của cơ quan này.

Phố Wall và Washington sẽ theo dõi sát sao Tân Chủ tịch FED Kevin Warsh phản ứng thế nào trước áp lực chính trị. Ảnh: WSJ.

Thách thức lớn nhất ngay lập tức đối với ông Warsh là xử lý mâu thuẫn giữa áp lực đòi cắt giảm lãi suất từ Tổng thống Donald Trump và thực trạng kinh tế Mỹ chưa cho phép Fed dễ dàng nới lỏng chính sách tiền tệ. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện vẫn ở mức tương đối thấp 4,3%, trong khi lạm phát tiếp tục cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed và có dấu hiệu tăng trở lại.

Trong cuộc họp chính sách đầu tiên do ông Warsh chủ trì vào tháng 6 tới, mục tiêu trước mắt có thể chỉ đơn giản là ngăn các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) phát tín hiệu rằng Fed cần nâng lãi suất thay vì giảm lãi suất. Tại cuộc họp cuối tháng 4 vừa qua, đã có ba quan chức Fed phản đối lập trường hiện tại và muốn đưa thêm ngôn từ cứng rắn hơn về khả năng tăng lãi suất. Áp lực này có thể gia tăng khi lạm phát lan rộng vượt ra ngoài tác động từ thuế quan và giá dầu. Trong khi đó, giới đầu tư hiện không kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trước năm 2028.

Một trong những điểm nổi bật trong chương trình cải cách của ông Warsh là thay đổi chiến lược truyền thông của Fed. Khác với người tiền nhiệm Jerome Powell, người đẩy mạnh họp báo thường kỳ và định hướng chính sách công khai với thị trường, ông Warsh được cho là muốn đưa Fed quay trở lại phong cách điều hành kín tiếng và thận trọng hơn như trước cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009.

Ông cũng bày tỏ mong muốn cải tổ Báo cáo Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP) công bố hàng quý, bao gồm biểu đồ “dot plot” thể hiện dự báo lãi suất của các quan chức Fed. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo đây sẽ là thay đổi khó thực hiện bởi SEP và các cuộc họp báo hiện đã trở thành công cụ quan trọng để định hình kỳ vọng của thị trường tài chính toàn cầu.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang chịu áp lực phải duy trì tính độc lập chính trị. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, các cựu quan chức Fed nhận định ông Warsh nhiều khả năng sẽ bắt đầu nhiệm kỳ bằng các cuộc rà soát nội bộ, sau đó thúc đẩy tranh luận trong FOMC trước khi tiến hành những thay đổi lớn hơn về chính sách. Những cải cách như thay đổi quy định dự trữ ngân hàng, thu hẹp bảng cân đối kế toán hay sử dụng các thước đo lạm phát mới đều sẽ cần thời gian để xây dựng đồng thuận trong nội bộ Fed.

Trong bối cảnh Fed đang chịu áp lực chính trị ngày càng lớn từ Nhà Trắng, nhiệm kỳ của ông Kevin Warsh được dự báo sẽ mở ra một giai đoạn tranh luận quyết liệt về vai trò, mức độ độc lập và tương lai của chính sách tiền tệ Mỹ.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters