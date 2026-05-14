Thanh Hóa triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thời gian thực hiện chiến dịch từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027; sơ kết sau 250 ngày triển khai và tổng kết vào tháng 7/2027.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 14/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 515 và các địa phương liên quan.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 32 nghĩa trang liệt sĩ và 3 đài tưởng niệm liệt sĩ có an táng mộ liệt sĩ, phân bố trên địa bàn 29 xã, phường; tổng số mộ liệt sĩ là 11.174 mộ, trong đó có 9.842 mộ đã đủ thông tin hoặc đã được lấy mẫu.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, toàn tỉnh đề ra mục tiêu tìm kiếm, quy tập 40 đến 45 hài cốt liệt sĩ (trong nước là 12 hài cốt liệt sĩ, tại Lào là 33 hài cốt liệt sĩ).

Quang cảnh hội nghị.

Thanh Hóa phấn đấu đến hết quý I/2027 hoàn thành việc lấy mẫu của 2.932 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch. Nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Ninh được lựa chọn để thực hiện đầu tiên, tổ chức rút kinh nghiệm trước khi triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ khác trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện chiến dịch từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027; sơ kết sau 250 ngày triển khai và tổng kết vào tháng 7/2027.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ chiến dịch theo kế hoạch.

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào mùa khô 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, đáp ứng mục tiêu đề ra.

Từ nay đến ngày 27/7/2026 là giai đoạn “cao điểm của cao điểm”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt, hiệu quả nhất. Tất cả nhiệm vụ phải được cụ thể hóa theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, gắn với kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện chiến dịch; cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu và cơ quan chuyên môn phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, không coi đây là nhiệm vụ của riêng ngành quân sự hay một cơ quan cụ thể, mà là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Hoàng Lan