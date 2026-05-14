OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu 2026

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vừa hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026, phản ánh những lo ngại về đà phục hồi kinh tế thế giới cũng như triển vọng tiêu thụ năng lượng tại nhiều khu vực.

OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026 xuống 1,2 triệu thùng/ ngày . Ảnh: Xinhua.

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng công bố ngày 13/5, OPEC cho biết nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 được dự báo tăng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày so với năm trước. Mức tăng này thấp hơn dự báo đưa ra hồi tháng 4, khi tổ chức này từng kỳ vọng nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 1,4 triệu thùng/ngày.

Dù điều chỉnh giảm, OPEC cho rằng nhu cầu dầu thế giới vẫn duy trì ở mức lành mạnh, song triển vọng tiêu thụ đang chịu áp lực từ giá năng lượng tăng cao và những bất ổn địa chính trị kéo dài.

Báo cáo cho thấy động lực tăng trưởng tiêu thụ dầu tiếp tục đến chủ yếu từ các nền kinh tế đang phát triển ngoài Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) với mức tăng nhu cầu khoảng 1,1 triệu thùng/ngày trong năm 2026.

Trong khi đó, tại các nước thuộc OECD, bao gồm nhiều nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia châu Âu, nhu cầu dầu chỉ được dự báo tăng khoảng 100.000 thùng/ngày. Giới phân tích cho rằng xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo, xe điện và các chính sách cắt giảm phát thải đang khiến tốc độ tăng nhu cầu dầu tại các nền kinh tế phát triển chậm lại đáng kể.

OPEC nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2027 lên khoảng 1,5 triệu thùng/ngày. Ảnh: Reuters.

Đối với năm 2027, OPEC lại đưa ra cái nhìn tích cực hơn khi nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu lên khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 200.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Các điều chỉnh mới của OPEC được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn đối mặt nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị, nguy cơ suy giảm tăng trưởng kinh tế và những thay đổi trong chính sách năng lượng của nhiều quốc gia.

Giới quan sát nhận định triển vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong các năm tới sẽ phụ thuộc lớn vào tốc độ phục hồi kinh tế tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như diễn biến xung đột tại Trung Đông - khu vực giữ vai trò then chốt đối với nguồn cung năng lượng thế giới.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua