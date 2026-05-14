Iran cảnh báo cứng rắn các nước hợp tác với Israel

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mới đây đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn nhằm vào các quốc gia và lực lượng trong khu vực mà Tehran cáo buộc có liên hệ hoặc phối hợp với Israel trong giai đoạn chiến sự Iran - Israel leo thang vừa qua, làm gia tăng thêm căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi . Ảnh: Anadolu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 13/5, ông Araghchi cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây đã công khai xác nhận những điều mà các cơ quan an ninh Iran đã báo cáo từ lâu tới giới lãnh đạo nước này. Nhà ngoại giao hàng đầu Iran tuyên bố những bên cấu kết với Israel để chống lại Nhà nước Hồi giáo sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Tuyên bố của ông Araghchi được đưa ra trong bối cảnh những ngày gần đây, truyền thông quốc tế liên tục đăng tải các thông tin liên quan tới sự phối hợp an ninh giữa Israel với một số nước Arab, đặc biệt là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông Netanyahu từng bí mật tới UAE để gặp Tổng thống Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan trong thời gian diễn ra xung đột với Iran. Phía Israel mô tả đây là một bước đột phá lịch sử trong quan hệ song phương.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 13/5, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bác bỏ hoàn toàn thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng bí mật tới nước này để gặp Tổng thống Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan trong thời gian diễn ra xung đột với Iran. Ảnh: X.com.

Tuy nhiên, UAE ngay lập tức đã bác bỏ hoàn toàn thông tin này. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định quan hệ giữa Abu Dhabi và Tel Aviv là công khai và không dựa trên các thỏa thuận không minh bạch hoặc không chính thức. Bộ này nhấn mạnh mọi thông tin liên quan tới các chuyến thăm không được công bố hoặc các thỏa thuận bí mật đều hoàn toàn vô căn cứ nếu chưa được giới chức UAE xác nhận chính thức.

Giới phân tích cho rằng việc UAE nhanh chóng bác bỏ thông tin về chuyến thăm bí mật của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản ánh thế khó ngoại giao của Abu Dhabi trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Dù duy trì quan hệ chặt chẽ với Israel sau Hiệp định Abraham, UAE vẫn phải cân bằng quan hệ với các nước Arab và tránh nguy cơ trở thành mục tiêu chỉ trích hoặc đáp trả từ Iran.

Ngọc Liên

Nguồn: Iran international