Thượng đỉnh Mỹ- Trung nhấn mạnh hợp tác, đối thoại và duy trì ổn định

Ngày 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13-15/5. Sau lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm, phát đi thông điệp tích cực về quan hệ song phương, nhấn mạnh hợp tác, đối thoại và duy trì ổn định giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNA

Phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường hợp tác, cùng xây dựng mô hình quan hệ mới giữa các cường quốc, đồng thời khẳng định lợi ích chung giữa hai nước lớn hơn những khác biệt. Ông cho rằng “khi hợp tác, cả hai cùng có lợi, khi đối đầu, cả hai cùng chịu tổn thất”, nhấn mạnh Bắc Kinh và Washington nên là “đối tác chứ không phải đối thủ”.

Về kinh tế - thương mại, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, các nhóm đàm phán hai nước đã đạt được kết quả “tích cực và tương đối cân bằng”, đồng thời khẳng định quan hệ kinh tế - thương mại Trung - Mỹ về bản chất là cùng có lợi và không có bên thắng trong các cuộc chiến thương mại.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cao quan hệ với Chủ tịch Tập Cận Bình và bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ “tốt đẹp hơn bao giờ hết”. Ông Trump cho biết, hai bên luôn duy trì trao đổi trực tiếp để xử lý bất đồng, đồng thời kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ thúc đẩy hợp tác thương mại trên cơ sở “có đi có lại”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CGTN

Theo Nhà Trắng, các nội dung trọng tâm trong hội đàm gồm thương mại, thuế quan và tình hình Trung Đông. Hội nghị thượng đỉnh cũng tập trung vào các thỏa thuận liên quan đến nông sản, hàng không và duy trì thỏa thuận “đình chiến thương mại” giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump là chuyến công du đầu tiên của ông tới Bắc Kinh kể từ năm 2017. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều biến động và cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, YTN, CCTV