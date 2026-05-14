Mỹ công bố kế hoạch mua hơn 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ

Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ công bố các thỏa thuận khung với nhiều doanh nghiệp quốc phòng nhằm triển khai chương trình phát triển và mua sắm hơn 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ trong vòng 3 năm, bắt đầu từ năm 2027.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Reuters

Trước khi công bố chính thức, các thỏa thuận được ký với các công ty quốc phòng Anduril, CoAspire, Leidos và Zone 5 để triển khai chương trình mang tên “Đạn dược container chi phí thấp” (LCCM).

Trong giai đoạn đánh giá ban đầu, Bộ quốc phòng sẽ mua các mẫu tên lửa thử nghiệm từ cả 4 công ty kể từ tháng 6/2026. Tuy nhiên, thông báo chưa nêu tổng giá trị chương trình cũng như chủng loại cụ thể của các hệ thống vũ khí được lựa chọn.

Các thỏa thuận trên sẽ tạo cơ sở cho những hợp đồng sản xuất dài hạn với mức giá cố định trong tương lai.

Quân đội Mỹ từ lâu đã thúc đẩy phát triển các hệ thống tên lửa đặt trong container tiêu chuẩn nhằm giảm chi phí triển khai, đồng thời tăng tính cơ động và khả năng triển khai nhanh trên nhiều chiến trường khác nhau.

Quân đội Mỹ từ lâu đã thúc đẩy phát triển các hệ thống tên lửa đặt trong container tiêu chuẩn nhằm giảm chi phí triển khai. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đạt một thỏa thuận riêng với công ty quốc phòng công nghệ Castelion về kế hoạch ký hợp đồng kéo dài 2 năm để mua tối thiểu 500 tên lửa Blackbeard mỗi năm sau khi hoàn tất thử nghiệm và đánh giá kỹ thuật.

Blackbeard là dòng vũ khí tấn công siêu vượt âm đầu tiên do Castelion phát triển. Theo kế hoạch, Lầu Năm Góc đang đề nghị Quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách để mua hơn 12.000 tên lửa Blackbeard trong vòng 5 năm.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm và duy trì năng lực Michael Duffey. Ảnh: WSJ

Phát biểu trong thông báo ngày 14/5, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm và duy trì năng lực Michael Duffey cho biết các thỏa thuận mới phản ánh xu hướng mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng mới nổi, thay vì chỉ phụ thuộc vào các tập đoàn quốc phòng truyền thống.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine. Ảnh: WSJ

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết trong bản điều trần trước Quốc hội tuần này rằng ngân sách quốc phòng Mỹ tài khóa 2027 sẽ dành hơn 26 tỷ USD cho các hợp đồng mua sắm dài hạn đối với các loại đạn dược và tên lửa chiến lược.

Vân Bình

Nguồn: Reuters