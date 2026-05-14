Tình báo Mỹ: Iran vẫn duy trì khả năng hoạt động tại 30/33 cơ sở tên lửa

Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố đã xóa sổ năng lực quân sự của Iran sau nhiều tuần giao tranh và các đợt không kích quy mô lớn, các đánh giá tình báo mới nhất của Washington cho biết mạng lưới tên lửa Iran phần lớn còn nguyên vẹn sau chiến sự.

Tình báo Mỹ tiết lộ Iran vẫn duy trì khả năng hoạt động tại 30/ 33 cơ sở tên lửa. Ảnh: The New York Times.

Trong nhiều phát biểu gần đây, Tổng thống Trump khẳng định hải quân, không quân và “mọi thành phần của cỗ máy chiến tranh Iran” đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhà Trắng cũng liên tục nhấn mạnh Tehran đã bị suy giảm nghiêm trọng năng lực tấn công.

Tuy nhiên, theo các báo cáo tình báo Mỹ vừa được tiết lộ, Iran hiện vẫn duy trì khả năng hoạt động tại 30 trong số 33 cơ sở tên lửa bố trí dọc eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu.

Những đánh giá này cho thấy mạng lưới tên lửa chiến lược của Tehran phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, bất chấp các cuộc không kích kéo dài của Mỹ và Israel. Điều này được cho là đang làm thay đổi đáng kể cách nhìn về hiệu quả thực tế của chiến dịch quân sự mà Washington triển khai trong thời gian qua.

Các quan chức tình báo Mỹ nhận định Iran đã bảo toàn được phần lớn hạ tầng tên lửa nhờ triển khai phân tán các bệ phóng, gia cố các cơ sở ngầm và di dời khí tài trước khi những cuộc tấn công lớn diễn ra.

Tổng chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran hiện đã tiến sát mốc 30 tỷ USD. Ảnh: US Navy.

Trong khi đó, chi phí chiến tranh đối với Mỹ ngày càng tăng mạnh. Theo các ước tính mới tại Washington, tổng chi phí cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hiện đã tiến sát mốc 30 tỷ USD. Giới chức Mỹ cũng thừa nhận kho dự trữ tên lửa đánh chặn của nước này đang chịu áp lực lớn sau nhiều tuần triển khai dày đặc tại vùng Vịnh. Một số hệ thống phòng thủ tiên tiến có thể mất nhiều năm mới được bổ sung đầy đủ trở lại, trong khi các nhà máy quốc phòng Mỹ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu sản xuất thời chiến.

Theo giới phân tích, cuộc chiến với Iran không chỉ làm gia tăng áp lực quân sự đối với Washington mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về hiệu quả chiến lược, chi phí quốc phòng và tính bền vững của cán cân an ninh tại vùng Vịnh.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion