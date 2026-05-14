Israel gia tăng không kích Gaza ngăn Hamas tái củng cố lực lượng

Israel đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Dải Gaza trong 5 tuần qua, kể từ khi nước này dừng chiến dịch không kích phối hợp với Mỹ nhằm vào Iran. Động thái diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel cho rằng phong trào Hamas đang tái củng cố lực lượng và tăng cường kiểm soát tại vùng lãnh thổ Palestine này.

Số liệu của Bộ Y tế Gaza cho thấy kể từ khi xung đột Israel-Iran tạm lắng hôm 8/4, đã có 120 người Palestine thiệt mạng tại Gaza, trong đó có 8 phụ nữ và 13 trẻ em. Con số này cao hơn khoảng 20% so với 5 tuần trước đó – thời điểm Israel vẫn tập trung các đợt không kích nhằm vào Iran. Tổ chức Giám sát xung đột ACLED, đơn vị theo dõi các cuộc tấn công của Israel tại Gaza, cho biết số vụ tấn công trong tháng 4 tăng 35% so với tháng trước.

Diễn biến trên được xem là dấu hiệu cho thấy tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài tại Gaza theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rơi vào bế tắc. Kế hoạch này hướng tới chấm dứt xung đột và khởi động công cuộc tái thiết vùng lãnh thổ bị tàn phá nặng nề sau hơn hai năm giao tranh.

Trong khi đó, Israel vẫn duy trì các chiến dịch quân sự khác trong khu vực. Kể từ khi cùng Mỹ tiến hành không kích Iran hồi tháng 3, quân đội Israel cũng mở chiến dịch trên bộ và không kích tại Li-băng nhằm vào lực lượng Hezbollah. Dù giao tranh tại đây đã giảm cường độ sau một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, các vụ đụng độ vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.

Ngày 12/5, Tổng thống Li-băng Joseph Aoun đã kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Israel chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động phá hủy nhà cửa tại khu vực biên giới.

Cùng ngày, thủ lĩnh của phong trào Hezbollah ở Li-băng, ông Naim Qassem, tuyên bố vấn đề vũ khí của lực lượng này là “vấn đề nội bộ của Li-băng” và không nằm trong nội dung đàm phán với Israel, trong bối cảnh Israel và Li-băng dự kiến tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới tại Washington.

Vân Bình

Nguồn: Reuters