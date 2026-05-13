Đồng chí Đinh Bạt Văn và Trịnh Huy Triều tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lần thứ 26 được tổ chức chiều 13/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với hai đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao quyết định và các đồng chí Phó Bí Thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Bạt Văn và đồng chí Trịnh Huy Triều. Ảnh: Minh Hiếu

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chỉ định đồng chí Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 và quyết định chuẩn y đồng chí Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025–2030.

Trước đó, theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

