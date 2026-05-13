Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa cần bảo đảm tầm nhìn chiến lược, tính khả thi cao

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lần thứ 26 được tổ chức chiều 13/5, cho ý kiến vào dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh yêu cầu: Việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tầm nhìn chiến lược, tính khả thi cao, bám sát thực tiễn phát triển và cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao quyết định và các đồng chí Phó Bí Thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Bạt Văn và đồng chí Trịnh Huy Triều.

Trước khi vào hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chuẩn y đồng chí Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày báo cáo điều chỉnh Quy hoạch.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm phù hợp với bối cảnh phát triển mới, đồng bộ với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và yêu cầu tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó nêu rõ: sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã từng bước đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và mở rộng không gian đô thị. Tuy nhiên, bối cảnh phát triển hiện nay đã có nhiều thay đổi lớn, đặt ra yêu cầu cần điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển bền vững.

Một trong những nội dung đáng chú ý của lần điều chỉnh này là việc xác lập thêm các trụ cột phát triển mới cho tỉnh; trong đó nhấn mạnh đến các lĩnh vực quan trọng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics và dịch vụ thương mại. Quy hoạch điều chỉnh cũng đề xuất tổ chức lại không gian phát triển theo hướng hiện đại, linh hoạt, gắn với lợi thế từng vùng và khai thác hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Dự thảo điều chỉnh quy hoạch cũng xác định 5 trung tâm kinh tế động lực; đồng thời, hình thành 4 không gian kinh tế lớn, gồm không gian ven biển, không gian đồng bằng, không gian trung du miền núi phía Tây và không gian kinh tế tầm thấp, gắn với phát triển công nghệ UAV, logistics và kinh tế số.

Các ý kiến thảo luận tập trung làm rõ nội hàm, cơ sở thực tiễn, mục tiêu, tác động của những nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Một số ý kiến đề nghị các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực để thực hiện quy hoạch. Một số ý kiến đề nghị việc điều chỉnh quy hoạch cần tổ chức hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, nhằm hoàn thiện quy hoạch và định hướng để tỉnh Thanh Hóa phát triển trong giai đoạn tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có tác động sâu sắc, toàn diện đối với sự phát triển của tỉnh, cả trong ngắn hạn và lâu dài. Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng để đóng góp thêm ý kiến tại hội nghị sắp tới. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các ngành, các địa phương, các chuyên gia để tiếp tục hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến lần 2, trước khi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Minh Hiếu