Tổng thư ký NATO hối thúc các tập đoàn quốc phòng châu Âu gia tăng sản xuất

Thanh Giang
(Baothanhhoa.vn) - Tổng Thư ký NATO Mark Rutte dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp với lãnh đạo nhiều tập đoàn quốc phòng lớn của châu Âu tại Brussels trong tuần tới, nhằm thúc đẩy mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 7.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông châu Âu, cuộc họp sẽ có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp quốc phòng lớn như Rheinmetall, Airbus, Saab, MBDA, Safran và Leonardo.

Giới ngoại giao nhận định việc NATO tổ chức cuộc gặp quy mô lớn với các tập đoàn quốc phòng là động thái hiếm thấy, phản ánh nhu cầu tăng cường phối hợp công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục có nhiều biến động.

Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc họp là thúc đẩy mở rộng sản xuất tên lửa, đạn dược và các hệ thống phòng không nhằm đáp ứng nhu cầu quốc phòng ngày càng tăng tại châu Âu.

Theo Financial Times, NATO hiện cũng đang thúc đẩy các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng và củng cố năng lực tự chủ trong lĩnh vực an ninh.

Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng đóng góp cho quốc phòng và chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm trong NATO.

Các nguồn tin cho biết NATO mong muốn đẩy nhanh tiến độ các chương trình mua sắm quốc phòng trước hội nghị tại Ankara nhằm tạo nền tảng cho các cam kết hợp tác dài hạn trong khối.

NATO hối thúc các tập đoàn quốc phòng châu Âu gia tăng sản xuất. Ảnh: DW.

Cuộc họp tại Brussels cũng diễn ra trong bối cảnh NATO và Ukraine tăng cường trao đổi về hợp tác công nghiệp quốc phòng. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha gần đây đã có cuộc gặp với ông Rutte liên quan kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng của Ukraine và thúc đẩy phối hợp với nền công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Giới quan sát cho rằng NATO đang hướng tới xây dựng nền tảng công nghiệp quốc phòng ổn định hơn tại châu Âu nhằm đáp ứng các yêu cầu an ninh dài hạn và tăng cường khả năng phối hợp trong nội khối.

Nguồn: Tass, Kyivpost.

    Tổng thư ký NATO: Châu Âu có thể tự bảo vệ mình mà không cần Mỹ là ảo tưởng

    Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte mới đây cảnh báo châu Âu không đủ khả năng tự bảo vệ nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt ý tưởng xây dựng một “trụ cột châu Âu” độc lập trong NATO và tiếp tục duy trì quan hệ chặt chẽ với Washington, bất chấp những căng thẳng gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

  Tổng thư ký NATO: Ngừng phàn nàn, hãy hành động
    Tổng thư ký NATO: Ngừng phàn nàn, hãy hành động

    Tổng thư ký NATO Mark Rutte thúc giục các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra các giải pháp khả thi cho cuộc xung đột ở Ukraine.

