Canada xoay trục quốc phòng Bắc Cực, siết chặt quan hệ với các nước Bắc Âu

Canada đang thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh tại Bắc Cực với các quốc gia Bắc Âu trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tại khu vực này gia tăng và môi trường địa chính trị tiếp tục biến động.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb gặp Thủ tướng Mark Carney tại Ottawa. Ảnh: Yahoo News Canada.

Theo Reuters ngày 16/5, Ottawa thời gian qua đã tăng cường phối hợp với Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh mạng và bảo vệ khu vực Bắc Cực. Động thái trên diễn ra khi biến đổi khí hậu khiến Bắc Cực ngày càng dễ tiếp cận hơn, đồng thời kéo theo sự gia tăng hiện diện quân sự và cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc.

Giới chức Canada cho rằng, hợp tác chặt chẽ hơn với các nước Bắc Âu sẽ góp phần củng cố năng lực phòng thủ khu vực và giảm phụ thuộc vào Mỹ trong một số vấn đề an ninh Bắc Cực. Thủ tướng Canada Mark Carney gần đây nhấn mạnh Ottawa cần mở rộng quan hệ với các “cường quốc tầm trung” và xây dựng thêm các liên minh chiến lược trong bối cảnh môi trường quốc tế thay đổi nhanh chóng.

Hồi tháng 3, Canada và năm quốc gia Bắc Âu đã nhất trí tăng cường hợp tác trong mua sắm quốc phòng và mở rộng năng lực sản xuất quân sự nhằm ứng phó các thách thức an ninh, bao gồm nguy cơ tấn công mạng.

Ngoài ra, Canada cũng đang hỗ trợ Greenland và Đan Mạch xây dựng lực lượng tuần tra cộng đồng kiểu “Canadian Rangers” - đơn vị dự bị chuyên hoạt động tại các khu vực Bắc Cực hẻo lánh.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho biết Ottawa vẫn coi quan hệ hợp tác với Mỹ thông qua Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) là yếu tố quan trọng, song đồng thời tập trung mở rộng các đối tác chiến lược mới tại khu vực Bắc Âu và Bắc Cực.

Canada tăng cường khả năng phòng thủ Bắc Cực. Ảnh: Defense News.

Trong thời gian gần đây, Canada đã mở lãnh sự quán tại Nuuk (Greenland) và tăng cường tiếp xúc cấp cao với các nước Bắc Âu nhằm thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh và ứng phó các thách thức tại Bắc Cực.

Giới phân tích nhận định, xu hướng tăng cường phối hợp giữa Canada và các nước Bắc Âu phản ánh những điều chỉnh chiến lược đang diễn ra tại khu vực Bắc Cực trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn ngày càng gia tăng.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.