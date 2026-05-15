Tuyên dương, trao giải thưởng “Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu" năm 2025

Thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2026), sáng 15/5, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ Tuyên dương, trao giải thưởng “Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu” năm 2025; phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, trung hậu, đảm đang - Vì an ninh Tổ quốc vì hạnh phúc Nhân dân” giai đoạn 2025-2030 và triển khai chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các đại biểu, dự.

Những năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai có hiệu quả gần 100 mô hình, công trình phần việc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng; Công tác gia đình, an sinh xã hội, trách nhiệm vì cộng đồng được các cấp Hội triển khai toàn diện, hiệu quả. Điểm nhấn là thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...

Hội Phụ nữ Công an tỉnh được tặng nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh và Hội Phụ nữ Bộ Công an. Nhiều lượt tập thể Hội Phụ nữ cơ sở được tặng Bằng khen của các cấp, ngành và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Các đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao biểu trưng giải thưởng và tặng hoa cho các cá nhân.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ, hội viên phụ nữ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ và công tác Hội năm 2025, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng Giải thưởng “Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu” năm 2025 cho 20 cán bộ nữ. Đây là giải thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của phụ nữ công an Thanh Hoá trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn cảnh lễ phát động phong trào thi đua.

Tại lễ trao giải thưởng “Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu”, năm 2025, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã phát động thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, trung hậu, đảm đang - Vì an ninh Tổ quốc vì hạnh phúc Nhân dân” giai đoạn 2025-2030 của Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động, với các nội dung trọng tâm: Phát huy vai trò phụ nữ Công an Thanh Hóa trong rèn luyện bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm chính trị; Phát huy phẩm chất nhân văn, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Công an Thanh Hóa gắn với yêu cầu vì Nhân dân phục vụ; Phát huy tính sáng tạo của Phụ nữ Công an Thanh Hóa trong chuyển đổi số, hội nhập, nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua.

Với tinh thần “Dám sáng tạo - Dám hành động - Dám thay đổi - Dám dấn thân - Dám chịu trách nhiệm”, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Công an Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và là điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

Thượng Tá Hoàng Thị Chung, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh phát động viết “Nhật ký Ba nhất”.

Các đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao tặng “Sổ nhật ký” cho Hội phụ nữ các đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các câu lạc bộ.

Nhân dịp này, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa phát động phong trào viết “Nhật ký Ba nhất” và trao tặng sổ nhật ký cho phụ nữ các đơn vị; Ban Thanh niên Công an tỉnh đã ra mắt Câu lạc bộ Tiếng Anh Online, Câu lạc bộ Lý luận trẻ và Câu lạc bộ công nghệ thông tin và chuyển đổi số Công an tỉnh Thanh Hóa; triển khai Chiến dịch tình nguyện hè năm 2026.

Đồng chí Thượng Tá, Hoàng Thị Chung, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh viết lưu bút kỷ niệm tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, Đoàn đại biểu Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu đã dâng hương, báo công dâng Bác tại tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài Anh hùng Liệt sỹ CAND Nguyễn Thị Lợi.

Lê Hà