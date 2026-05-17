Iraq: Tân thủ tướng al-Zaidi đặt ưu tiên cải cách kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia

Ngày 16/5, chỉ 1 ngày sau khi sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã có bài phát biểu gửi tới toàn thể người dân, cam kết bảo vệ chủ quyền quốc gia, triển khai chương trình cải cách kinh tế toàn diện và mở chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn nhằm đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Tân Thủ tướng Ali al-Zaidi. Ảnh: Shafaq.

Trong bài phát biểu tân Thủ tướng Ali al-Zaidi nhấn mạnh giai đoạn sắp tới sẽ tập trung vào tinh thần “đối tác quốc gia”, coi đây là chìa khóa để giải quyết những thách thức về kinh tế, xã hội và an ninh mà Iraq đang đối mặt.

Người đứng đầu chính phủ Iraq cho biết ưu tiên hàng đầu của nội các mới là xây dựng một chương trình cải cách kinh tế và tài chính toàn diện, hướng tới hình thành một nền kinh tế quốc gia mạnh, đa dạng và phát triển bền vững, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu dầu mỏ như hiện nay.

Theo ông al-Zaidi, kế hoạch cải cách sẽ tập trung khôi phục và thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và đầu tư. Chính phủ Iraq cũng đặt mục tiêu tạo thêm việc làm, cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút nguồn vốn nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Ali al-Zaidi khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ mới.

Về đối ngoại, nhà lãnh đạo Iraq khẳng định Baghdad sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, hướng tới củng cố an ninh và ổn định trong nước, đồng thời bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh Iraq mong muốn tăng cường quan hệ với các nước Arab, các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng chia sẻ lợi ích.

Trước đó, trong phiên họp Quốc hội hôm 15/5, các nghị sĩ Iraq đã phê chuẩn 14 trên tổng số 23 vị trí bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Ali al-Zaidi, khép lại nhiều tháng thương lượng chính trị kéo dài nhằm thành lập chính phủ mới.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua