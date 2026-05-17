Pakistan thúc đẩy hòa đàm Mỹ-Iran

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày 16/5 đã tới Tehran trong chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa giải giữa Iran và Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đình trệ dù thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã có hiệu lực từ đầu tháng 4.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đến Tehran trong bối cảnh nỗ lực đối thoại Mỹ-Iran. Ảnh: Samaa

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết, chuyến thăm nằm trong khuôn khổ “những nỗ lực liên tục của Pakistan nhằm tạo điều kiện cho đối thoại và thúc đẩy hòa bình khu vực”.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đã tiếp đón ông Naqvi tại Tehran. Được biết, hai bên tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy thương mại biên giới, tạo thuận lợi cho hoạt động quá cảnh và trao đổi hàng hóa, đồng thời xem xét khả năng mở thêm các cửa khẩu mới giữa hai nước. Ông Momeni nhấn mạnh, Iran và Pakistan có quan hệ hữu nghị tích cực và bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại cũng như quan hệ chính trị song phương.

Pakistan tích cực thúc đẩy hòa đàm giữa Iran và Mỹ. Ảnh: TRT World

Chuyến thăm diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir tới Iran. Thời gian qua, Islamabad đóng vai trò tích cực trong việc làm trung gian cho các cuộc tiếp xúc giữa Iran và Mỹ, trong đó có cuộc gặp giữa phái đoàn hai nước được tổ chức tại Pakistan hồi tháng 4.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 15/5 cho biết, Tehran đã nhận được thông điệp từ Washington cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán bất chấp những căng thẳng gần đây.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố, Mỹ cần chấp nhận đề xuất hòa bình 14 điểm do Tehran đưa ra, nếu không sẽ phải đối mặt với “thất bại”. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn hiện ở trong “tình trạng nguy kịch”.

Ở một diễn biến khác, Iran thông báo sẽ mở cửa trở lại thị trường chứng khoán từ ngày 19/5 sau thời gian tạm ngừng hoạt động do xung đột với Mỹ và Israel. Giới chức Iran cho biết, việc đình chỉ giao dịch trước đó nhằm bảo vệ tài sản của nhà đầu tư và hạn chế các giao dịch hoảng loạn trên thị trường.

Minh Phương

The Times of Israel, The Economic Times