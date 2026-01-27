Tổng thư ký NATO: Châu Âu có thể tự bảo vệ mình mà không cần Mỹ là ảo tưởng

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte mới đây cảnh báo châu Âu không đủ khả năng tự bảo vệ nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt ý tưởng xây dựng một “trụ cột châu Âu” độc lập trong NATO và tiếp tục duy trì quan hệ chặt chẽ với Washington, bất chấp những căng thẳng gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu trước Nghị viện châu Âu tại Brussels ngày 26/1. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu trước các nghị sĩ thuộc Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại của Nghị viện châu Âu tại Brussels ngày 26/1, ông Rutte nhấn mạnh: “Nếu ai đó nghĩ rằng EU hay châu Âu nói chung có thể tự bảo vệ mình mà không cần Mỹ thì đó là ảo tưởng. Điều đó là không thể”.

Tổng thư ký NATO cho rằng khái niệm về một “trụ cột châu Âu trong NATO” thực chất là “một thuật ngữ rỗng”, bởi việc thành lập một quân đội châu Âu riêng sẽ dẫn đến sự trùng lặp lớn với cơ cấu hiện có của liên minh. Ông cảnh báo kịch bản này sẽ chỉ mang lại lợi ích cho Nga. Theo ông, châu Âu cần duy trì các kênh hợp tác với Mỹ và không nên nghi ngờ cam kết của Washington đối với NATO. Ông khẳng định: “Mỹ vẫn có sự cam kết hoàn toàn với nguyên tắc phòng thủ tập thể. Mỹ cần NATO”.

Tổng thư ký NATO cũng ghi nhận vai trò của Tổng thống Donald Trump trong việc gây sức ép buộc tất cả các quốc gia thành viên NATO nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tối thiểu 2% GDP kể từ năm ngoái. Theo ông Rutte, nếu không có Mỹ, chi phí để châu Âu tự phòng thủ sẽ vô cùng tốn kém. Ông cho rằng ngay cả mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 cũng sẽ không đủ nếu châu Âu muốn “đi một mình”. Ông cảnh báo rằng con số đó sẽ phải là 10% và sẽ tốn hàng trăm tỷ euro để thay thế vai trò răn đe hạt nhân của Mỹ.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte: Nếu không có Mỹ, chi phí để châu Âu tự phòng thủ sẽ vô cùng tốn kém, không phải 5% mà là 10% GDP. Ảnh: Eucom.mil.

Trong bài phát biểu, ông Rutte cũng kêu gọi EU cho phép Ukraine sử dụng một phần trong gói vay 90 tỷ euro sắp tới của khối để mua vũ khí từ Mỹ, thay vì áp đặt các điều kiện ưu tiên tuyệt đối cho các nhà sản xuất quốc phòng châu Âu, như một số quốc gia thành viên, trong đó có Pháp, đang thúc đẩy.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump thời gian qua liên tục đe dọa sử dụng biện pháp cứng rắn nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, cũng như áp thuế đối với các nước châu Âu liên quan đến việc triển khai lực lượng tại lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này. Dù sau đó ông Trump đã rút lại các đe dọa, căng thẳng đã khiến NATO đứng trước nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng.

Ngọc Liên

Nguồn: Politico.