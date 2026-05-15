Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm, chúc mừng Câu lạc bộ Hàm Rồng nhân kỷ niệm 44 năm thành lập

Sáng 15/5, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm, chúc mừng các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng nhân kỷ niệm 44 năm thành lập (19/5/1982 - 19/5/2026).

Trong không khí thân tình, ấm áp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm, các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí khẳng định, các thế hệ hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng là chỗ dựa tinh thần, nguồn trí tuệ quý báu, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chúc các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng sống vui, sống khỏe, hạnh phúc, trường thọ, luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên con đường phát triển, cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn mỗi hội viên Câu lạc bộ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên, luôn là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và các thế hệ con cháu noi theo; đồng thời, tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Thay mặt Câu lạc bộ Hàm Rồng, đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cảm ơn sự động viên, chúc mừng của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng thời bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua; khẳng định Ban Chủ nhiệm và các hội viên Câu lạc bộ sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng sự phát triển đi lên của tỉnh.

Đồng chí Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của các tầng lớp Nhân dân.

