Tổng thống Nga và UAE điện đàm về khủng hoảng Trung Đông, nhấn mạnh giải pháp ngoại giao

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/5 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, nhằm thảo luận về tình hình căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là các diễn biến liên quan đến Iran và an ninh khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo thông báo từ Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục thúc đẩy các giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột, đồng thời bảo đảm lợi ích của tất cả các quốc gia trong khu vực để hướng tới các thỏa thuận hòa bình mang tính thỏa hiệp.

Hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE cho biết cuộc trao đổi cũng đề cập tới những tác động ngày càng nghiêm trọng của khủng hoảng Trung Đông đối với hòa bình, an ninh quốc tế, tự do hàng hải, thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiếp tục đối mặt nguy cơ bất ổn kéo dài sau các cuộc đối đầu quân sự giữa Iran với Mỹ và Israel kể từ cuối tháng 2/2026. Căng thẳng leo thang đã khiến Iran nhiều lần đáp trả bằng các đợt tập kích nhằm vào Israel cũng như các đồng minh của Washington tại vùng Vịnh, đồng thời gây gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, UAE hiện nổi lên như một trong những quốc gia vùng Vịnh chịu tác động trực tiếp từ cuộc khủng hoảng Iran. Reuters và một số hãng truyền thông phương Tây gần đây cho biết Iran từng nhằm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự của UAE trong giai đoạn xung đột leo thang, khiến Abu Dhabi phải tăng cường hợp tác an ninh với các đối tác khu vực và phương Tây.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin và Tổng thống UAE cũng bày tỏ hài lòng trước đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và kinh tế. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa Moskva và Abu Dhabi.

Ngoài vấn đề Trung Đông, Tổng thống Putin cũng cảm ơn UAE vì nhiều lần hỗ trợ giải quyết các vấn đề nhân đạo liên quan đến xung đột Ukraine. Trong thời gian qua, UAE đóng vai trò trung gian trong một số hoạt động trao đổi tù nhân và hỗ trợ nhân đạo giữa Nga và Ukraine.

Giới phân tích nhận định, Nga đang nỗ lực duy trì ảnh hưởng tại Trung Đông thông qua quan hệ với Iran và các quốc gia Arab vùng Vịnh, trong bối cảnh Moskva muốn khẳng định vai trò trung gian ngoại giao giữa lúc cục diện khu vực tiếp tục biến động phức tạp.

Vân Bình

Nguồn: Tân Hoa Xã