Thủ tướng Anh muốn tăng mạnh chi tiêu quốc phòng

Trong bối cảnh chính phủ đối mặt sức ép ngày càng lớn sau thất bại nặng nề của Công đảng trong cuộc bầu cử địa phương, Thủ tướng Anh Keir Starmer được cho là đang cân nhắc kế hoạch tăng mạnh ngân sách quốc phòng nhằm củng cố vị thế lãnh đạo và tạo động lực chính trị mới cho chính phủ.

Theo truyền thông Anh, Cố vấn An ninh quốc gia Jonathan Powell trong nhiều tuần qua đã liên tục cảnh báo Thủ tướng Starmer rằng nếu không gia tăng chi tiêu quốc phòng, Anh sẽ khó duy trì vị thế quốc tế, đồng thời quân đội nước này sẽ thiếu các loại vũ khí, trang thiết bị và công nghệ hiện đại cần thiết cho các cuộc chiến trong tương lai.

Ngoài ông Powell, Nội các Anh cùng Bộ trưởng Quốc phòng John Healey cũng thúc đẩy mạnh mẽ việc tăng ngân sách quân sự.

Các nguồn tin cho biết quốc phòng và an ninh hiện được ông Starmer xem là ưu tiên hàng đầu trong điều hành đất nước. Trước mắt, Thủ tướng Anh đang xem xét hai phương án tăng chi tiêu quốc phòng, với mức bổ sung lần lượt là 12 tỷ bảng và 18 tỷ bảng Anh.

Theo kế hoạch, ông Starmer có thể phê duyệt phương án tăng thêm 18 tỷ bảng Anh ngay trong tuần tới nhằm chấm dứt các tranh cãi nội bộ. Khoản ngân sách này sẽ được phân bổ trong vòng bốn năm tới.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Anh lo ngại việc gia tăng mạnh chi tiêu quốc phòng sẽ tạo gánh nặng lớn đối với ngân sách quốc gia. Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves muốn giới hạn mức tăng ở khoảng 10 tỷ bảng và không ủng hộ việc tăng thuế hoặc vay nợ để mở rộng ngân sách quân sự.

Một phát ngôn viên Chính phủ Anh cho biết London hiện vẫn đang hoàn thiện kế hoạch chi tiêu quốc phòng và sẽ sớm công bố chính thức. Theo người này, kế hoạch mới không chỉ nhằm tăng cường năng lực tác chiến cho quân đội mà còn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong nước.

Theo lộ trình đã đề ra, chi tiêu quốc phòng của Anh sẽ tăng lên tương đương 2,5% GDP vào năm 2027 và đạt 3% GDP vào năm 2029.

Trước đó, trong các tài liệu chiến lược quốc phòng và an ninh quốc gia công bố hồi tháng 6/2025, Chính phủ Anh nhiều lần nhấn mạnh các nguy cơ xung đột và thách thức an ninh từ bên ngoài.

Động thái thúc đẩy tăng ngân sách quốc phòng diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Starmer đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sau khi Công đảng thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương gần đây.

Hiện đã có hàng chục nghị sĩ Công đảng tại Hạ viện kêu gọi ông từ chức, trong khi một số quan chức cấp thứ trưởng cũng đã nộp đơn từ nhiệm nhằm gây sức ép đối với nhà lãnh đạo Anh.

Dù vậy, ông Starmer nhiều lần khẳng định sẽ không từ chức và tuyên bố sẵn sàng đối mặt nếu có cuộc bỏ phiếu bầu lại lãnh đạo Công đảng.

Nguồn: CCTV, The Guardian