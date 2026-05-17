Pháp cam kết hợp tác với Ukraine về phòng thủ tên lửa đạn đạo

Trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh xây dựng năng lực quốc phòng tự chủ, Pháp cam kết hợp tác kỹ thuật và vận hành với Ukraine về phòng thủ tên lửa đạn đạo, động thái được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá là bước tiến quan trọng cho hệ thống phòng thủ của Kiev.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp không chính thức của Hội đồng châu Âu ở Ayia Napa, CH Síp ngày 23/4/2026. Ảnh: Kyivpost.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/5 thông báo Pháp đã cam kết hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa đạn đạo, sau cuộc điện đàm cấp cao với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trên trang Facebook chính thức, ông Zelensky viết: "Pháp sẵn sàng hợp tác về năng lực chống tên lửa đạn đạo. Đây là quyết định mạnh mẽ và bước đi quan trọng. Chúng tôi cũng thảo luận về việc tăng cường khả năng đáp trả các cuộc tấn công ngay lúc này."

Cam kết được đưa ra sau khi dữ liệu ngoại giao Ukraine gửi lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho thấy trong một khoảng thời gian ngắn đầu tháng 5, khoảng 16 tên lửa đạn đạo và 600 thiết bị bay không người lái đã được phóng vào các khu dân cư và công nghiệp của Ukraine, khiến hơn 40 thường dân thiệt mạng.

Theo giới phân tích, cam kết “chống tên lửa đạn đạo” của Paris có thể bao gồm việc cung cấp hoặc cùng phát triển các hệ thống đánh chặn tiên tiến như SAMP-T, loại vũ khí có khả năng theo dõi và tiêu diệt tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối hành trình.

Ngoài hợp tác quân sự, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tiến trình hội nhập châu Âu của Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng thời mở cả sáu nhóm đàm phán gia nhập EU, trong khi ông Macron tái khẳng định Pháp ủng hộ lộ trình này. Hai bên cũng thống nhất cần xây dựng chiến lược phối hợp tại khu vực châu Phi nhằm đối phó với các hoạt động của lực lượng lính đánh thuê, chiến dịch thông tin sai lệch và các áp lực về lương thực.

Hệ thống phòng không SAMP-T của Pháp . Ảnh: The Defence Blog.

Cam kết với Kiev diễn ra ngay sau chuyến thăm của ông Macron tới Gdansk để ký kết thỏa thuận quốc phòng và tình báo hàng không vũ trụ toàn diện với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, trong đó có nội dung về mạng lưới vệ tinh quân sự và khả năng triển khai máy bay chiến đấu Pháp tới Ba Lan.

Động thái của Paris phản ánh xu hướng rõ nét hơn trong nội bộ EU: các cường quốc châu Âu đang chủ động mở rộng liên minh quốc phòng khu vực, giảm phụ thuộc vào các cơ chế an ninh xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh môi trường địa chính trị tiếp tục biến động.

