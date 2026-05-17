Chỉ huy quân đội Israel thiệt mạng trong vụ tấn công ở miền Nam Liban

Ngày 16/5, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận một chỉ huy quân sự nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra trước đó một ngày tại khu vực miền Nam Liban. Truyền thông Israel cho biết sĩ quan này được cho là tử vong do máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Hezbollah tập kích.

Quân đội Israel vẫn gần như tiến hành không kích hằng ngày tại miền Nam Liban với cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận. Ảnh: CCTV

Đài Phát thanh Công cộng Israel đưa tin, một UAV do Hezbollah phóng đi hôm 15/5 đã đánh trúng đơn vị quân đội Israel đang làm nhiệm vụ tại “vùng đệm an ninh” do Israel kiểm soát gần sông Litani, miền Nam Liban. Vụ tấn công khiến một chỉ huy Israel thiệt mạng và một binh sĩ khác bị thương nhẹ.

Theo nguồn tin này, kể từ khi xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, đã có 20 binh sĩ Israel thiệt mạng tại miền Nam Liban.

Dưới sự trung gian của Mỹ, Liban và Israel đã tiến hành hai vòng đàm phán cấp đại sứ tại Washington vào các ngày 14 và 23/4. Hai bên bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 10 ngày từ ngày 17/4. Ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm ba tuần.

Ngày 15/5, phía Liban cho biết vòng đàm phán thứ ba giữa Liban, Mỹ và Israel tại Washington đã đạt được “những tiến triển ngoại giao có lợi cho Liban”, đồng thời các bên nhất trí kéo dài thời hạn ngừng bắn thêm 45 ngày.

Tuy nhiên, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Israel vẫn gần như tiến hành không kích hằng ngày tại miền Nam Liban với cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận. Israel cũng tiếp tục phá hủy cái gọi là “cơ sở hạ tầng quân sự” của Hezbollah tại các khu vực do nước này kiểm soát. Bộ Y tế Liban ngày 15/5 cho biết, kể từ khi giao tranh tái bùng phát ngày 2/3, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 2.951 người thiệt mạng và 8.988 người bị thương.

Chỉ huy cấp cao Izz al-Din Haddad của Lữ đoàn Al-Qassam đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza. Ảnh: CCTV

Cùng ngày, Lữ đoàn Al-Qassam - cánh vũ trang của Phong trào Hồi giáo Hamas - xác nhận chỉ huy cấp cao Izz al-Din Haddad một trong những chỉ huy cấp cao của Lữ đoàn Al-Qassam và là nhân vật có ảnh hưởng lớn của Hamas tại Dải Gaza đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza. Theo tuyên bố của lực lượng này, ông Haddad, vợ, con gái cùng nhiều người Palestine khác đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Phía Hamas cáo buộc cuộc không kích của Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cho rằng sự việc sẽ càng thúc đẩy tinh thần kháng cự của người Palestine.

Vân Bình

Nguồn: CCTV